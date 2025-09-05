पेड़ काटने के कारण आई बाढ़, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सीएम सुक्खू ने कहा-बात पूरी तरह सही नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ कटने की जो बात कही है, कुछ सही है, लेकिन अवैध पेड़ काटने की बात सही नहीं है. हिमाचल प्रदेश के मुख्‍यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्‍खू ने एनडीटीवी के साथ एक्‍सक्‍लूसिव बातचीत में यह कहा है. दरअसल, हिमाचल प्रदेश में मॉनसून के दौरान जमकर बारिश हो रही है और इसके कारण नदी-नाले उफान पर हैं और कई जगहों पर अचानक आई बाढ़ के कारण तबाही का मंजर देखने को मिला है. इस दौरान कुछ वीडियो सामने आए थे, जिनमें पुष्‍पा फिल्‍म के दृश्‍यों की तरह नदियों में लकड़ियां बहती नजर आई थीं. इस मामले का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि बड़े पैमाने पर अवैध पेड़ कटाई की गई है और यही हालिया आपदा का एक बड़ा कारण हो सकता है.

हिमाचल प्रदेश के मुख्‍यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्‍खू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लकड़ी काटने की बात से कुछ हद तक सहमत हूं. हालांकि उन्‍होंने कहा कि CID जांच में अवैध रूप से लकड़ी काटे जाने की बात सही नहीं पाई गई है. उन्‍होंने कहा कि सीआईडी जांच की रिपोर्ट में कहा गया कि जहां से पेड़ गिरे हैं, वहां कोई सड़क ही नहीं है तो पेड़ कैसे कट सकते हैं. उन्‍होंने कहा कि हम भी अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे.

केंद्र से मिले 6 हेलिकॉप्‍टर, लोगों को निकाल रहे

हिमाचल प्रदेश के इस मॉनसून के दौरान भारी तबाही मची है. केंद्र सरकार से छह हेलिकॉप्‍टर मिले हैं. हम चिनूक हेलिकॉप्‍टर से बड़ी संख्‍या में फंसे लोगों को मौके से निकाल रहे हैं. उन्‍होंने बताया कि हम मणि महेश में फंसे श्रद्धालुओं को निकालने में सफल हुए हैं.

मनाली के लिए राहत पैकेज का करेंगे ऐलान: सुक्‍खू

साथ ही भारी बारिश और ब्‍यास नदी के रौद्र रूप के कारण मनाली में भी भारी तबाही मची है. इसे लेकर सुक्‍खू ने कहा कि हम मनाली के लिए राहत पैकेज का ऐलान करेंगे.

क्लाइमेट चेंज से हिमाचल को सर्वाधिक नुकसान: सुक्‍खू

साथ ही कहा कि क्लाइमेट चेंज के कारण सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो रहा है. उन्‍होंने कहा कि ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण बादल फटने से इतना पानी आ रहा है. उन्‍होंने बताया कि इस तबाही में 350 लोगों की मौत हो गई है और करीब पांच हजार करोड़ का नुकसान हुआ है.