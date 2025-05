VIDEO: असम में बारिश और बाढ़ से हाहाकार, लैंडस्लाइड में 5 लोगों की मौत, हजारों लोग प्रभावित

असम के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश के बाद हाहाकार मचा हुआ है. बाढ़ की तबाही, जिसे देखकर कांप जाएंगे आप. अनेकों घर पानी में समा गए है और किसानों के खेत हमेशा के लिए बर्बाद हो गए हैं. हालात यह है कि सब कुछ डूब गया है. ना खाने का ठिकाना है. ना पीने के लिये पानी है. अब राहत बचाव टीम लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है.

पूर्वोत्तर भारत के बड़े हिस्से में लगातार भारी बारिश से क्षेत्र में भारी तबाही मची है. पिछले 24 घंटों में पूरे क्षेत्र में कम से कम 17 लोगों की जान चली गई है. असम में भूस्खलन के कारण कम से कम पांच लोगों की जान चली गई है. गुवाहाटी के बड़े हिस्से में पानी भर गया है और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण असम की चिंताएं बढ़ गई हैं.

लखीमपुर जिले के बड़े हिस्से में पानी भर गया है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे इलाकों में भारी बारिश के बाद पानी निचले क्षेत्रों में पहुंच गया है. प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को बचाने के लिए कई एजेंसियों को तैनात किया गया है और कई लोग तंबुओं में शरण लिए हुए हैं.

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को चिरांग, बक्सा, बारपेटा, बोंगाईगांव, बजाली, तामुलपुर, दरांग और उदलगुड़ी जिलों के लिए शनिवार को ‘रेड अलर्ट' जारी किया गया है.

#WATCH | Assam: SDRF, Civil Defence and local administration rescue the affected people following severe waterlogging in parts of the city caused by incessant and heavy rainfall.



(Visuals from Juripar area in Guwahati) pic.twitter.com/CPJf6LOhhy