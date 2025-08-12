- असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जनता के बीच अपनापन दिखाया जब बच्चों ने उन्हें मामा कहकर प्यार जताया.
- सीएम ने ‘मामा लव यू’ कहने पर मुस्कुराते हुए ‘लव यू टू’ जवाब दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया.
- यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने इसे राजनीति में भावनात्मक जुड़ाव का दुर्लभ उदाहरण माना.
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा इन दिनों अपने कामकाज के साथ-साथ अपने दिल जीतने वाले अंदाज से भी चर्चा में हैं. हाल ही में एक अहम बैठक पूरी करने के बाद, जैसे ही वे मंच से नीचे उतरे, वहां मौजूद लोग उमंग और अपनापन लिए उनकी ओर बढ़े. कोई उनसे हाथ मिला रहा था, तो कोई चुपचाप पत्र थमा रहा था. भीड़ में कुछ मासूम बच्चियां भी थीं जिन्होंने प्यारी-सी आवाज में उन्हें पुकारा—'मामा, लव यू.' इसके बाद जो भी हुआ, वो आपका दिल जीत लेगा.
सीएम ने शेयर किया वीडियो
बच्चियों के मुंह से 'मामा लव यू' सुनकर सीएम हेमंत बिस्वा सरमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए बच्चियों को जवाब दिया, 'लव यू टू.' यह वीडियो उन्होंने खुद एक्स पर पोस्ट किया और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया. लोगों की मानें तो राजनीति में ऐसे जुड़ाव के पल दुर्लभ होते हैं और यही नेता को जनता के दिल में खास जगह दिलाते हैं. राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह दृश्य सिर्फ एक भावनात्मक क्षण नहीं, बल्कि असम के आगामी विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में एक मजबूत राजनीतिक संदेश भी है.
Dear Bhagins,— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 12, 2025
Love you too ❤️ pic.twitter.com/HJ4KwGd7l9
चुनाव से पहले बड़ा संदेश
असम में अगले महीनों में चुनावी माहौल गरमाने वाला है. ऐसे आत्मीय पलों से सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की ‘लोगों के नेता' वाली छवि और प्रबल होगी. उनकी यह जमीनी और मिलनसार शैली मतदाताओं के बीच विश्वास और अपनापन पैदा करने का काम कर रही है—जो चुनावी मैदान में सोने पर सुहागा साबित हो सकती है. असम के युवा प्यार से सीएम हेमंत बिस्वा सरमा को 'मामा' बुलाते हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं