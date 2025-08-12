असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा इन दिनों अपने कामकाज के साथ-साथ अपने दिल जीतने वाले अंदाज से भी चर्चा में हैं. हाल ही में एक अहम बैठक पूरी करने के बाद, जैसे ही वे मंच से नीचे उतरे, वहां मौजूद लोग उमंग और अपनापन लिए उनकी ओर बढ़े. कोई उनसे हाथ मिला रहा था, तो कोई चुपचाप पत्र थमा रहा था. भीड़ में कुछ मासूम बच्चियां भी थीं जिन्होंने प्‍यारी-सी आवाज में उन्हें पुकारा—'मामा, लव यू.' इसके बाद जो भी हुआ, वो आपका दिल जीत लेगा.

सीएम ने शेयर किया वीडियो

बच्चियों के मुंह से 'मामा लव यू' सुनकर सीएम हेमंत बिस्‍वा सरमा के चेहरे पर मुस्‍कान आ गई और उन्‍होंने भी मुस्कुराते हुए बच्चियों को जवाब दिया, 'लव यू टू.' यह वीडियो उन्‍होंने खुद एक्स पर पोस्‍ट किया और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया. लोगों की मानें तो राजनीति में ऐसे जुड़ाव के पल दुर्लभ होते हैं और यही नेता को जनता के दिल में खास जगह दिलाते हैं. राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह दृश्य सिर्फ एक भावनात्मक क्षण नहीं, बल्कि असम के आगामी विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में एक मजबूत राजनीतिक संदेश भी है.

Dear Bhagins,



Love you too ❤️ pic.twitter.com/HJ4KwGd7l9 — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 12, 2025

चुनाव से पहले बड़ा संदेश

असम में अगले महीनों में चुनावी माहौल गरमाने वाला है. ऐसे आत्मीय पलों से सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की ‘लोगों के नेता' वाली छवि और प्रबल होगी. उनकी यह जमीनी और मिलनसार शैली मतदाताओं के बीच विश्वास और अपनापन पैदा करने का काम कर रही है—जो चुनावी मैदान में सोने पर सुहागा साबित हो सकती है. असम के युवा प्‍यार से सीएम हेमंत बिस्‍वा सरमा को 'मामा' बुलाते हैं.