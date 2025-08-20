इंसानियत शर्मशार! मूक-बधिर नाबालिग बच्ची का चार लोगों ने किया गैंगरेप, श्रीभूमि की ये घटना आपको हिला कर रख देगी

असम के श्रीभूमि से इंसानियत को शर्मशार करने वाली घटना सामने आई है. यहां कुछ लोगों ने एक नाबालिग मूक-बधिर लड़की के साथ गैंगरेप किया है. पुलिस ने इस घटना में शामिल सभी चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है. पुलिस के अनुसार घटना 16 अगस्त की है.पुलिस ने आरोपियों की पहचान इस्लाम उद्दीन, मोनिर उद्दीन, दिलावर हुसैन और एक नाबालिग के रूप में हुई है.

मामले की जांच कर रहे एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित अपने छोटे भाई के साथ जन्माष्टमी समारोह में भाग लेने के लिए अपने चाचा के घर जा रहा था. वे पैदल जा रहे थे, अचानक एक ऑटोरिक्शा रुका, उनमें से एक ने छोटे भाई को जमीन पर धकेल दिया और नाबालिग लड़की को जबरदस्ती ऑटोरिक्शा में ले गया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया.

अधिकारी के अनुसार पीड़िता का भाई घर गया और माता-पिता को घटना की जानकारी दी. काफी तलाश के बाद नाबालिग लड़की सड़क किनारे मिली. तीन घंटे तक नाबालिग लड़की बेहोशी की हालत में सड़क किनारे पड़ी रही. बाद में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

श्रीभूमि के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पार्थ प्रतिम दास ने कहा कि उत्तरजीवी, एक 14 वर्षीय हिंदू लड़की, जो बहरी और मूक है, पर एक ऑटोरिक्शा के अंदर हमला किया गया था. पॉस्को अधिनियम के तहत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. तीन आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया, जबकि चौथे आरोपी नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया और बाद में उसे आश्रय गृह में ट्रांसफर कर दिया गया.