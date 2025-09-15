विज्ञापन
विमल नेगी मौत केस में हुई पहली गिरफ्तारी, CBI ने एएसआई को पकड़ा, खुले कई राज

पुलिस जांच में लापरवाही और गड़बड़ियों के आरोप लगे. जनता के गुस्से और हाई कोर्ट के दखल के बाद केस 23 मई 2025 को सीबीआई को सौंपा गया.

हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विमल नेगी की रहस्यमयी मौत के मामले में सीबीआई को बड़ी सफलता हाथ लगी है. दरअसल टीम ने पहली गिरफ्तारी की है. सीबीआई ने असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर पंकज शर्मा को हिरासत में लिया गया है. जानकारी के मुताबिक, दिल्ली से आई सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम शनिवार शाम शिमला पहुंची थी. रविवार दोपहर टीम गुमारवीं गई, जहां से पंकज शर्मा को पकड़ा गया. अब उन्हें पूछताछ के लिए शिमला लाया जा रहा है.

टीम को जांच में मिले थे सबूत

सीबीआई अधिकारी ने बताया ये केस में पहली गिरफ्तारी है. दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर एएसआई पंकज शर्मा को हिरासत में लिया गया है. बता दें कि इंजीनियर विमल नेगी ने 15 जून 2024 को HPPCL जॉइन किया था. नौकरी जॉइन करने के सिर्फ दो हफ्ते बाद यानी 1 जुलाई 2024 को वो तनाव में बताए गए थे और इलाज भी ले रहे थे.

18 मार्च को मिला था शव

इसके बाद 10 मार्च 2025 को वो अचानक लापता हो गए. आठ दिन बाद, 18 मार्च को उनका शव संदिग्ध हालात में मिला. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सामने आया कि उनकी मौत करीब 13 मार्च को हुई थी. ऐसे में 10 से 14 मार्च के बीच वो कहां थे, इसका जवाब SIT पुलिस भी नहीं दे पाई.

पुलिस जांच में लापरवाही आई सामने

पुलिस जांच में लापरवाही और गड़बड़ियों के आरोप लगे. जनता के गुस्से और हाई कोर्ट के दखल के बाद केस 23 मई 2025 को सीबीआई को सौंपा गया. अब गिरफ्तारी के बाद पंकज शर्मा को सोमवार को सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा.

Vimal Negi Death Case, CBI Investigation, Himachal Pradesh Urja Nigam, Forensic Evidence, Bilaspur Evidence
