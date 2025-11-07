धू-धूकर जली भिवंडी MIDC की डाइंग कंपनी, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं

महाराष्ट्र के भिवंडी में शुक्रवार को एक डाईंग कंपनी में भीषण आग लग गई. भिवंडी के सरवली एमआईडीसी क्षेत्र में स्थित मंगल मूर्ती नीट डाईंग कंपनी जो कपड़े रंगने का काम करती है, उसमें ये आग सुबह 9:15 बजे के आसपास लगी है. सूचना मिलते ही भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली और उल्हासनगर महानगरपालिकाओं से दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं है और आग बुझाने का काम युद्धस्तर पर जारी है. फिलहाल, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन भारी आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है.

हादसे की जानकारी देते हुए भिवंडी निज़ामपुर नगर निगम के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख साकिब खरबे ने बताया कि दो दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं, जबकि ठाणे और कल्याण जैसे इलाकों से और गाड़ियां बुलाई गई हैं. उन्होंने आग को "भीषण" बताया. उन्होंने कहा कि आग पर काबू पाने के लिए अभियान जारी है और आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है.