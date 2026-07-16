कृष्ण तो मुस्लिम थे, 5 बार नमाज पढ़ते थे...' मौलाना जर्जिस अंसारी के वायरल बयान पर हजरतगंज थाने में FIR

अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने भगवान कृष्ण को लेकर विवादित टिप्पणी करके हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में एक मौलाना के खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में बृहस्पतिवार को शिकायत दर्ज कराई. मौलाना का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वो कहते दिख रहे हैं कि कृष्ण तो मुस्लिम थे और पांच बार नमाज पढ़ते थे.

CM योगी से की कार्रवाई करने की अपील

अखिल भारत हिंदू महासभा के सदस्य हजरतगंज कोतवाली पहुंचे और मौलाना जारजिस अंसारी के खिलाफ FIRदर्ज करने की मांग करते हुए शिकायत सौंपी. अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा, 'हमने मौलाना के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.' उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मौलाना के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की.

सोशल मीडिया पर वायरल है वीडियो

यह शिकायत अंसारी का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दर्ज कराई गई है, जिसमें वह यह दावा करते नजर आ रहे हैं कि भगवान कृष्ण दिन में पांच बार नमाज पढ़ते थे.माना जा रहा है कि यह वीडियो इस साल की शुरुआत में झारखंड में दिए गए एक कथित भाषण का है. इसके फिर से सामने आने पर कई हिंदू संगठनों ने विरोध-प्रदर्शन किया और मौलाना की गिरफ्तारी की मांग की.

पुलिस ने कहा कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. हिंदूवादी नेता शिशिर चतुर्वेदी की तहरीर पर हजरतगंज थाने में मामला दर्ज किया गया है. BNS की धारा 302 और 66 में केस दर्ज हुआ.

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