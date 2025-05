पाकिस्तान से तनाव के बीच गंगा एक्सप्रेस-वे पर वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन, लड़ाकू विमानों ने की नाइट लैंडिंग

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की जलालाबाद में गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर देर रात वायु सेवा के हवाई विमानों की टच लैंडिंग कराकर हेयर स्ट्रिप की नाइट लैंडिंग कैपेबिलिटी का टेस्ट किया गया. गंगा एक्सप्रेसवे के साढ़े तीन किलोमीटर लंबे हिस्से पर अपना बहुप्रतीक्षित “लैंड एंड गो” (विमानों का आगमन और प्रस्थान) अभ्यास किया, जो देश की रक्षा तैयारियों के लिहाज से अहम है.

इस एक्सप्रेस वे की खासियत यह है कि यह लड़ाकू विमानों को दिन और रात दोनों समय में उड़ान भरने की सुविधा प्रदान करता है. अपनी इस अनूठी क्षमता के कारण यह देश में इस तरह की पहली हवाई पट्टी बन गई है. अब तक लखनऊ-आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर विमानों को उतारने और उड़ाने का इस तरह का आपातकालीन अभ्यास किया जा चुका है, लेकिन वे दिन के समय तक ही सीमित थे.

VIDEO | Indian Air Force's fighter jets conduct night landing drills on Ganga Expressway in Uttar Pradesh's Shahjahanpur.



Earlier today, the IAF commenced its much-anticipated "land and go" drill on the 3.5-km stretch of the Ganga Expressway in Shahjahanpur district, marking a…