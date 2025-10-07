विज्ञापन
त्योहारी सीजन में यात्रियों को रेलवे की सौगात, इन बिजी रूट्स पर चलेगी स्पेशल वंदे भारत ट्रेन

त्योहारों के मद्देनज़र रेलवे ने स्पेशल वंदे भारत ट्रेन चलाने का फैसला किया है. स्पेशल ट्रेन दीपावली और छठ के मौके पर कहां से कहां तक चलेगी, यहां जानिए-

त्योहारी सीजन में यात्रियों को रेलवे की सौगात, इन बिजी रूट्स पर चलेगी स्पेशल वंदे भारत ट्रेन
त्योहारी सीजन के लिए रेलवे की बड़ी सौगात
  • रेलवे ने दीपावली और छठ त्योहारों के लिए नई दिल्ली से पटना तक स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया है
  • यह ट्रेन 11 अक्टूबर से 15 नवंबर तक नई दिल्ली से और 12 अक्टूबर से 16 नवंबर तक पटना से चलेगी, कुल 32 ट्रिप करेगी
  • त्योहारी सीजन में स्पेश ट्रेनों के चलने से यात्रियों के पास ज्यादा विकल्प मिलेंगे और भीड़भाड़ से राहत मिलेगी
नई दिल्ली:

त्योहारों के मौसम में यात्रियों को भारतीय रेलवे ने बड़ी सौगात दी है. दीपावली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने दिल्ली से पटना के बीच स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला किया है. यह ट्रेन देश के सबसे बिजी रूट्स में से एक पर चलाई जाएगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. त्योहारी सीजन में घर जाने वाले लोगों की काफी भीड़ होती है और लोगों को सफर करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

11 अक्टूबर से शुरू होगी सेवा

रेलवे के अनुसार, यह स्पेशल वंदे भारत ट्रेन 11 अक्टूबर से 15 नवंबर तक नई दिल्ली से पटना के लिए चलाई जाएगी. वहीं, पटना से यह ट्रेन 12 अक्टूबर से 16 नवंबर तक चलेगी. इस दौरान यह ट्रेन कुल 32 ट्रिप पूरी करेगी. यह ट्रेन अलीगढ़, कानपुर, प्रयागराज, दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा होते हुए पटना पहुंचेगी. यह रूट खासकर पूर्वांचल और बिहार के यात्रियों के लिए बेहद अहम माना जाता है.

ट्रेन का समय और दिन

नई दिल्ली से प्रस्थान (02252)

  • ट्रेन सुबह 8:35 बजे नई दिल्ली से चलेगी और रात 9:30 बजे पटना पहुंचेगी
  • यह ट्रेन सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी
  • कुल यात्रा दूरी 994 किमी होगी, जिसे यह ट्रेन 12 घंटे 50 मिनट में तय करेगी

पटना से प्रस्थान (02251)

  • ट्रेन सुबह 10:00 बजे पटना जंक्शन से रवाना होगी और रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी
  • यह ट्रेन मंगलवार, गुरुवार और रविवार को चलेगी
  • पटना से दिल्ली की यात्रा 13 घंटे 30 मिनट में पूरी होगी

16 कोच की होगी ट्रेन

यह स्पेशल वंदे भारत ट्रेन 16 कोचों की होगी, जिसमें यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं और तेज़ गति का अनुभव मिलेगा. त्योहारों के दौरान खासकर छठ पूजा के समय बिहार जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे का यह कदम अच्छी पहल है. इससे न केवल यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी, बल्कि सफर भी आरामदायक और तेज़ होगा.

