छठ पूजा के लिए रेलवे का बड़ा फैसला, अगले 5 दिनों में चलेंगी 1500 स्पेशल ट्रेनें, कंफर्म टिकट मिलना होगा आसान!

छठ पर्व करीब है और हर साल की तरह इस बार भी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. ऐसे में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया है. आने वाले पांच दिनों में रेलवे 1,500 स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रही है ताकि हर यात्री सुरक्षित और आराम से अपने घर तक पहुंच सके.

अगले 5 दिनों में चलेंगी 1500 स्पेशल ट्रेनें

रेल मंत्रालय के मुताबिक, यह फैसला छठ पूजा के दौरान यात्रियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए लिया गया है. मंत्रालय ने कहा कि इन ट्रेनों का मकसद त्योहारों के समय भीड़भाड़ को कम करना और यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव देना है.

प्रेस नोट में बताया गया कि,"त्योहारों के इस मौसम में भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए लगातार अपनी सेवाओं का विस्तार कर रही है. नियमित रेल सेवाओं के अलावा, अगले 5 दिनों में 1,500 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है यानी हर दिन करीब 300 ट्रेनें यात्रियों की सेवा में रहेंगी."

दिवाली के दौरान भी चली थीं हजारों स्पेशल ट्रेनें

इससे पहले दीवाली सीजन में रेलवे ने 21 दिनों में 4,493 स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स चलाई थीं, यानी औसतन हर दिन 213 ट्रिप्स. इस बार छठ पर्व को लेकर इससे भी ज्यादा ट्रेनों की व्यवस्था की जा रही है.

पूरे फेस्टिव सीजन में 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें

रेलवे मंत्रालय ने बताया कि इस फेस्टिव सीजन यानी 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 के बीच कुल 61 दिनों में 12,000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाने का प्लान है.अब तक 11,865 ट्रिप्स (916 ट्रेनों) की नोटिफिकेशन जारी की जा चुकी है, जिनमें 9,338 आरक्षित और 2,203 अनारिजर्व्ड ट्रिप्स शामिल हैं.

पिछले साल इस अवधि में केवल 7,724 पूजा और दीवाली विशेष ट्रेनें चलाई गई थीं, यानी इस बार रेलवे ने सुविधाओं में बड़ा इजाफा किया है.

1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने किया सफर

रेलवे मंत्रालय के अनुसार, 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025 के बीच इन विशेष ट्रेनों से 1 करोड़ से अधिक यात्रियों ने सफर किया.

दिल्ली जोन के तहत आने वाले नई दिल्ली, आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन, शकूरबस्ती और दिल्ली स्टेशन से 16 से 19 अक्टूबर के बीच 15.17 लाख यात्रियों ने सफर किया. यह पिछले साल की तुलना में 1.51 लाख यात्रियों की बढ़ोतरी को दर्शाता है.

बढ़ती मांग के बीच रेलवे की तैयारी

त्योहारों के सीजन में यात्रियों की संख्या हर साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाती है. इस बार भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 1 से 19 अक्टूबर के बीच 3,960 विशेष ट्रेनें पहले ही चला दी हैं. मंत्रालय का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक विशेष ट्रेनों की संख्या और बढ़ाई जाएगी ताकि यात्रियों को टिकट और सफर में कोई परेशानी न हो.

