'किसी डॉक्टर को गलत...,' कफ सिरप से मौत के मामले में मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार से कर दी बड़ी मांगें

फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि, "जांच पूरी होने तक किसी डॉक्टर को गलत ठहराकर कार्रवाई न की जाए. जो डॉक्टर गिरफ्तार हैं, उन्हें तुरंत छोड़ा जाए."

'किसी डॉक्टर को गलत...,' कफ सिरप से मौत के मामले में मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार से कर दी बड़ी मांगें

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले ने देश को झकझोर कर रख दिया है. फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखकर केंद्र से जांच समिति बनाने की मांग की है. साथ ही कहा, कफ सिरप से जुड़ी घटनाओं पर कार्रवाई की जरूरत है. इसके लिए फेडरेशन ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कई कदम तुरंत उठाने की अपील की है, जिसमें प्रमुख रूप से शामिल हैं-

केंद्रीय जांच समिति करे निष्पक्ष जांच

केंद्रीय जांच समिति बने जो दवा के निर्माण,जांच और वितरण की हर स्टेज की निष्पक्ष जांच करे.

विशेषज्ञ शामिल हों

डॉक्टर,फार्माकोलॉज स्ट और अलग-अलग राज्यों के प्रतिनिधि हों ताकि पारदर्शिता बनी रहे.

रिपोर्ट और सिफारिशें आएं

समिति विस्तृत रिपोर्ट दे,जिससे आगे ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

देशभर में जांच हो

बच्चों की दवाओं और सिरप की क्वालिटी की रैंडम जांच की जाए.

राज्य और केंद्र में तालमेल बढ़े

फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार दवा नियंत्रण विभागों में बेहतर समन्वय हो.

पीड़ित परिवारों को मदद मिले

इलाज और मुआवजा दिया जाए, साथ ही जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई हो.

गैर-प्रमाणित दवा बिक्री पर रोक लगे

बिना डॉक्टर की पर्ची के बिकने वाली नॉन-ओटीसी दवाओं पर सख्त निगरानी हो.

डॉक्टरों को बेवजह न फंसाया जाए 

जांच पूरी होने तक किसी डॉक्टर को गलत ठहराकर कार्रवाई न की जाए. जो डॉक्टर गिरफ्तार हैं, उन्हें तुरंत छोड़ा जाए. आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो और इसमें FAIMA व IMA जैसी मान्यता प्राप्त संस्थाओं को भी शामिल किया जाए.

