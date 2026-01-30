विज्ञापन
विशेष लिंक

रफ्तार के शौकीन थे रियल एस्टेट किंग सीजे रॉय, दुनिया की सबसे तेज कार बुगाटी की करते थे सवारी

सीजे रॉय की लग्जरी लाइफ की झलक सोशल मीडिया पर दिखती है. उनके पास दुनिया की सबसे तेज रफ्तार रोड-लीगल कार बुगाती वेरॉन थी.

Read Time: 3 mins
Share
रफ्तार के शौकीन थे रियल एस्टेट किंग सीजे रॉय, दुनिया की सबसे तेज कार बुगाटी की करते थे सवारी

बेंगलुरु के मशहूर रियल एस्टेट टाइकून और कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सीजे रॉय की जिंदगी जितनी आलीशान थी, उसका अंत भी उतना ही चौंकाने वाला रहा. शानदार लाइफस्टाइल और महंगी कारों के प्रति दीवानगी रखने वाले रॉय ने कथित तौर पर उस वक्त खुद को गोली मार ली, जब उनके ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चल रही थी. 

सीजे रॉय की लाइफस्टाइल किसी फिल्म स्टार से कम नहीं थी. उन्हें न सिर्फ महंगी गाड़ियों का शौक था, बल्कि वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते थे. उनकी आलीशान जिंदगी की झलक सोशल मीडिया पर दिखती है. उनके पास एक से बढ़कर एक लग्जरी और बेशकीमती कारें थीं. 

Latest and Breaking News on NDTV

रॉय दुनिया की सबसे तेज रफ्तार रोड-लीगल कार बुगाती वेरॉन (Bugatti Veyron) के भी मालिक थे. सोशल मीडिया पर रॉय के कई वीडियो हैं, जिनमें वो अपनी नीली बुगाती वेरॉन के साथ नजर आते हैं. एक वीडियो में वह एक महिला के साथ कार के पास खड़े नजर आते हैं और मुस्कुराते हुए दोस्तों को अलविदा कहकर तेज रफ़्तार से आंखों से ओझल हो जाते हैं.

ये भी देखें- IT रेड के दौरान बेंगलुरु के मशहूर बिजनेस टायकून ने गोली मारकर की आत्महत्या, जानें आखिर ऐसा क्या हुआ

मूल रूप से केरल से ताल्लुक रखने वाले रॉय का भव्य बंगला बेंगलुरु के पॉश लॉन्गफोर्ड रोड इलाके में है. बेंगलुरु में पले-बढ़े रॉय ने स्विट्जरलैंड के SBS बिजनेस स्कूल, ज्यूरिख से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी की थी. इससे पहले उन्होंने फ्रांस और स्विट्जरलैंड में पढ़ाई की. करियर के शुरुआती दौर में वह फॉर्च्यून 100 कंपनी ह्यूलेट पैकार्ड (HP) में भी काम कर चुके थे. 

Latest and Breaking News on NDTV

सीजे रॉय का कारोबारी साम्राज्य बेंगलुरु से लेकर केरल और दुबई तक फैला हुआ है. 19 साल उन्होंने कॉन्फिडेंट ग्रुप की नींव रखी थी. बहुत जल्दी उनकी कंपनी ने रियल एस्टेट के क्षेत्र में बड़े मुकाम हासिल कर लिए. हालांकि इस चमक-धमक के पीछे वह कई कानूनी पेचीदगियों और भारी दबाव का सामना भी कर रहे थे. 

दावों के मुताबिक, हालिया छापों के दौरान रॉय की आय से अधिक संपत्ति के कई पहलू सामने आए थे. पुलिस का कहना है कि बार-बार के आयकर छापों और हालिया कार्रवाई से वह गहरे तनाव में थे. शायद इसी के चलते उन्होंने खुद को गोली मार ली.

ये भी देखें- कौन थे रियल एस्टेट टाइकून डॉ. रॉय, जिन्होंने बेंगलुरु में इनकम टैक्स छापे के दौरान खुद मार ली गोली

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bugatti Veyron, CJ Roy Bugatti, CJ Roy
Get App for Better Experience
Install Now