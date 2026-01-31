'मां से बात करनी है' कहकर केबिन में गए और फिर... कारोबारी सीजे रॉय की मौत से पहले क्या-क्या हुआ

बेंगलुरु के जाने-माने रियल एस्टेट कारोबारी और कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सीजे रॉय मौत से पहले अपनी मां से बात करना चाहते थे. शुक्रवार को ऑफिस में इनकम टैक्स छापेमारी के दौरान उन्होंने सहकर्मियों से ये बात कही थी. उनके ठिकानों पर पहले छापेमारी में बरामद दस्तावेजों के बारे में अधिकारी जब सवाल-जबाव कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने ये बात कही थी.

दिसंबर से चल रही थी आयकर जांच

सीजे रॉय के यहां इनकम टैक्स विभाग ने दिसंबर के पहले हफ्ते में छापेमारी की थी. पिछले कुछ दिनों से अधिकारी उनसे जब्त किए गए दस्तावेजों के बारे में स्पष्टीकरण मांग रहे थे. रॉय पहले केरल में पूछताछ के लिए पेश भी हुए थे. दुबई से लौटने के बाद उन्होंने अधिकारियों को भरोसा दिलाया था कि जब भी जरूरत होगी, वह बेंगलुरु में उपलब्ध रहेंगे.

ग्रुप के एमडी के साथ ऑफिस पहुंचे थे

गुरुवार सुबह से ही आयकर विभाग ने उनसे जुड़ी कंपनियों पर फिर से छापेमारी शुरू की थी, जिसमें कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ था. कॉन्फिडेंट ग्रुप के एमडी टीए जोसेफ ने बताया कि शुक्रवार को वह रॉय के साथ उनके लैंफोर्ड रोड स्थित ऑफिस पहुंचे थे ताकि रॉय अपना बयान दर्ज करा सकें. ऑफिस पहुंचने के बाद रॉय अपने केबिन में चले गए. कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि वह अपनी मां से फोन पर बात करना चाहते हैं.

मां से बात करने की कहकर अंदर गए

इसके बाद जोसेफ केबिन से बाहर आ गए. रॉय ने सुरक्षाकर्मियों को निर्देश दिया कि किसी को भी अंदर न आने दिया जाए. उन्होंने केबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था. काफी देर तक जब केबिन से कोई जवाब नहीं मिला कर्मचारी दरवाजा तोड़कर अंदर गए. वहां पर रॉय अपनी कुर्सी पर बेसुध हालत में मिले. उनकी शर्ट पर खून के निशान थे.

ये भी देखें- रफ्तार के शौकीन थे रियल एस्टेट किंग सीजे रॉय, दुनिया की सबसे तेज कार बुगाटी की करते थे सवारी

अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित किया

इसके बाद आनन-फानन में एम्बुलेंस बुलाई गई. मेडिकल स्टाफ को उनकी नब्ज नहीं मिली. उन्हें तुरंत नारायण अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद टीए जोसेफ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उन परिस्थितियों की जांच की मांग की है जिनके कारण रॉय ने इतना बड़ा कदम उठाया.

3 दिन से चल रही थी आयकर तलाशी

बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने बताया कि यह घटना दोपहर 3 से साढ़े तीन बजे के बीच हुई. उन्होंने बताया कि केरल की इनकम टैक्स टीमें पिछले तीन दिनों से रॉय के दफ्तरों की तलाशी ले रही थीं. घटना वाले दिन भी उनसे पूछताछ की गई थी. पुलिस अब आत्महत्या के लिए उकसाने समेत हर एंगल से जांच कर रही है.

डॉ. सीजे रॉय का कॉन्फिडेंट ग्रुप दक्षिण भारत में रियल एस्टेट का एक बड़ा नाम है. यह ग्रुप मनोरंजन जगत में भी सक्रिय था. वह अभिनेता मोहनलाल द्वारा होस्ट किए गए रियलिटी शो 'बिग बॉस मलयालम' के कई सीजन का टाइटल स्पॉन्सर भी रहा है.

ये भी देखें- 11 करोड़ की कार, शानदार लाइफस्‍टाइल... आखिर, क्‍यों दिग्‍गज कारोबारी सीजे रॉय ने किया सुसाइड