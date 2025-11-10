पाकिस्तान भागा फरीदाबाद आतंकी माड्यूल का तीसरा किरदार? दो महीने पहले गया था दुबई

Faridabad Terrorist Module: फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का एक अहम किरदार पाकिस्तान या अफगानिस्तान में हो सकता है. सुरक्षा बलों ने यह शंका जताई है. जिसके बाद देश को दहलाने की इस खौफनाक साजिश में सीधे तौर पर पाकिस्तान के लिंक का शक और पुख्ता हो गया है. दरअसल सुरक्षा बलों से मिली जानकारी के अनुसार फरीदाबाद आतंकी साजिश मामले का एक अहम सदस्य दो महीने पहले दुबई भाग गया है. पुलिस को शक है कि वह अफगानिस्तान या पाकिस्तान भाग गया होगा. भागे हुए आतंकी का नाम डॉ. मुजफ्फर अहमद राथर है, जो दक्षिण कश्मीर के वानपोरा काजीगुंड का निवासी है.

गिरफ्तार कश्मीरी डॉक्टर आदिल का भाई है मुजफ्फर

सुरक्षा बलों के अनुसार दुबई के रास्ते पाकिस्तान या अफगानिस्तान भागे फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के तीसरा अहम किरदार डॉ. मुजफ्फर अहमद गिरफ्तार कश्मीरी डॉ. आदिल अहमद राथर का भाई है, जिसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था. पुलिस भागे हुए आतंकी का पता लगाने के लिए तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है.

मालूम हो कि फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक, 20 टाइमर, वॉकी टॉकी, असॉल्ट रायफलें सहित कई अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए है. कश्मीरी डॉक्टरों का यह टेरर मॉड्यूल देश को दहलाने की बड़ी साजिश बताई जा रही है.

फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के 3 अहम किरदार

पहलाः डॉ. आदिल अहमद: डॉ. आदिल अहमद जम्मू कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला है. आदिल अनंतनाग GMC का सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर था. उसे 27 अक्टूबर को यूपी के सहारनपुर से पकड़ा गया. दूसराः डॉ. मुजम्मिल शकील: आदिल की निशानदेही पर दूसरा मुख्य आरोपी फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया. मुजम्मिल शकील पुलवामा का रहने वाला है और करीब 10 दिन पहले फरीदाबाद से पकड़ा गया. मुजम्मिल फरीदाबाद की अलसफा यूनिवर्सिटी में मेडिकल का छात्र है और फिजिशियन का काम करता है. तीसराः डॉ. मुजफ्फर अहमद: डॉ. मुजफ्फर अहमद राथर है, जो दक्षिण कश्मीर के वानपोरा काजीगुंड का निवासी है. यह दो महीने पहले दुबई गया था. अब सुरक्षाबलों को शक है कि यह पाकिस्तान या अफगानिस्तान में हो सकता है.

