डॉ. शाहीन का क्या है महाराष्ट्र कनेक्शन? जिसकी जांच के लिए अलर्ट मोड पर हैं सुरक्षा एजेंसियां

फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार डॉ. शाहीन के महाराष्ट्र कनेक्शन की जांच की जा रही है. महाराष्ट्र की सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं. सुरक्षा एजेसी सूत्रों के मुताबिक, शाहीन ने महाराष्ट्र के रहने वाले एक शख्स से शादी की थी. इस बात को पुख्ता तरीके से जांचा जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, शाहीन का निकाह जफर हयात नाम के युवक से हुआ था, लेकिन साल 2015 में दोनों का तलाक हो गया था.

ये भी पढ़ें- डॉ. उमर मोहम्मद, आदिल अहमद...दिल्ली बम ब्लॉस्ट के 7 किरदार, जानिए टेरर नेटवर्क की पूरी कुंडली

शाहीन के महाराष्ट्र कनेक्शन की हो रही जांच

अब शाहीन के महाराष्ट्र से जुड़े होने की जानकारी सामने आने के बाद महाराष्ट्र में सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ गई है. बता दें कि डॉ. शाहीन को फरीदाबाद में हथियारों का जखीरा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. जांच में यह भी सामने आया है कि उसका लिंक एक आतंकी संगठन से हो सकता है. फिलहाल पुलिस दोनों राज्यों में इस मामले की गहराई से जांच कर रही है.

FSL को मिले 2 तरह के विस्फोटक के सैंपल

वहीं दिल्ली ब्लास्ट से भी शाहीन का लिंक सामने आ रहा है. FSL टीम को दिल्ली में ब्लास्ट स्पॉट की जांच के दौरान 2 ज़िंदा कारतूस मिले हैं. जांच की जा रही है कि कहीं ये घायलों की मदद कर रहे पुलिसकर्मियों के तो नहीं गिरे थे. FSL को 2 तरह के विस्फोटक के सैंपल मिले हैं. पहला सैंपल संभावित अमोनिया नाइट्रेट जैसा है, वही दूसरा विस्फोटक अमोनिया नाइट्रेट से भी ज्यादा घातक है, जिसकी जांच की जा रही है. जांच के बाद ही साफ होगा दूसरा विस्फोटक किस तरह का है.

महाराष्ट्र ATS एक्शन मोड में, ठाणे में शिक्षक के घर रेड

दिल्ली में हुए बम विस्फोट की घटना के बाद महाराष्ट्र ATS एक्शन मोड में आ गई है. इसी कड़ी में, ATS ने आज तड़के ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके में एक शिक्षक के घर पर छापा मारा और तलाशी अभियान चलाया. कुछ समय पहले पुणे में ATS द्वारा हिरासत में लिए गए कुछ आरोपियों से पूछताछ के दौरान, एक आरोपी ने मुंब्रा निवासी इस शिक्षक से जान-पहचान होने का दावा किया था.

आतंकवाद के आरोपियों से लिंक की जांच

ATS टीम ने मुंब्रा के कौसा विभाग स्थित शिक्षक के आवास पर रेड कर एक लैपटॉप, मोबाइल फोन और कंप्यूटर की अन्य सामग्री जब्त की. सूत्रों के अनुसार, मुंब्रा स्थित आवास की तलाशी के बाद ATS टीम शिक्षक को उनके मुंबई के कुर्ला इलाके में स्थित दूसरे आवास पर ले गई, जहां तलाशी अभियान जारी है. ATS इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस शिक्षक का कोई सीधा संबंध पुणे ATS द्वारा गिरफ्तार किए गए आतंकवाद के आरोपियों से है या नहीं.

राजधानी दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद देशभर में हाई अलर्ट है, ऐसे में महाराष्ट्र ATS का ठाणे जिले में यह कार्रवाई करना मामले की गंभीरता को और बढ़ा देता है. फिलहाल, जिस शिक्षक के घर पर ATS ने छापा मारा है, उसकी पहचान उजागर नहीं की गई है.