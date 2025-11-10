फरीदाबाद विस्फोटक बरामदगी मामले में एक और नया खुलासा, महिला डॉक्टर की कार से मिली राइफल

दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामदगी के मामले में जांच एजेंसियों को एक और अहम सुराग मिला है. पुलिस ने एक महिला डॉक्टर की कार से एक असॉल्ट राइफल, पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. यह कार डॉक्टर मुजम्मिल शकील के सहयोगी के नाम पर है, जो फरीदाबाद के एक अस्पताल में कार्यरत हैं. जानकारी के मुताबिक, यह कार मारुति सुजुकी स्विफ्ट है, जिसका नंबर फरीदाबाद के कोड HR 51 से शुरू होता है. पुलिस ने डॉक्टर शकील से पूछताछ के बाद इस कार की तलाशी ली थी. इसी पूछताछ के दौरान शकील ने पुलिस को एक किराए के कमरे की जानकारी दी, जहां से 360 किलो विस्फोटक सामग्री, 20 टाइमर और अन्य संदिग्ध वस्तुएं बरामद की गईं. माना जा रहा है कि बरामद विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है.

डॉक्टर शकील फरीदाबाद में थे कार्यरत

डॉक्टर शकील पिछले तीन वर्षों से फरीदाबाद के अल-फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर में वरिष्ठ डॉक्टर के रूप में कार्यरत थे. वह संस्थान के परिसर में रहते थे, लेकिन इसके अलावा उन्होंने ढोज इलाके में एक कमरा किराए पर भी लिया हुआ था. करीब दस दिन पहले पुलिस को उनकी संदिग्ध गतिविधियों की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में उन्होंने महिला डॉक्टर की कार और किराए के कमरे की जानकारी दी.

कमरे से 8 बड़े और 4 छोटे सूटकेस मिले

पुलिस ने जब उस कमरे पर छापा मारा तो वहां से 8 बड़े और 4 छोटे सूटकेस मिले, जिनमें विस्फोटक सामग्री भरी हुई थी. इसके बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में महिला डॉक्टर की कार से एक AK-74 असॉल्ट राइफल, 83 जिंदा राउंड, एक पिस्टल, 8 जिंदा राउंड, 2 खाली कारतूस और 2 अतिरिक्त मैगजीन बरामद की गईं.



फिलहाल महिला डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है ताकि मामले में उनकी भूमिका स्पष्ट हो सके. पुलिस का कहना है कि करीब 350 किलो विस्फोटक दो हफ्ते पहले शकील के पास पहुंचा था. जांच एजेंसियों को शक है कि इस मामले का संबंध आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से हो सकता है, लेकिन यह अभी स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रीय राजधानी के इतने करीब इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक क्यों और कैसे इकट्ठा किया गया. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक दिल्ली के पास कैसे पहुंचा और सुरक्षा एजेंसियों की नजर से कैसे बचा रहा.