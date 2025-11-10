2,500 किलो विस्फोटक, फरीदाबाद में मिला तबाही का एक और जखीरा,उठाने के लिए ट्रक मंगवाना पड़ा

हरियाणा के फरीदाबाद जिले में तबाही का एक और जखीरा पुलिस को मिला है.जानकारी के मुताबिक, फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव से 2563 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया गया है. ये बारूद का जखीरा इतना बड़ा है कि सुरक्षा एजेंसियों को इसे भरने के लिए ट्रक मंगवाना पड़ा है. पुलिस की शुरुआती जांच में ये संदिग्ध विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट लग रहा है. सुबह से इस इलाके मे फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की रेड चल रही है. फरीदाबाद में इससे पहले धौज इलाके में 360 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ मिला था. इस मामले में जम्मू-कश्मीर और हरियाणा की पुलिस दो डॉक्टरों आदिल अहमद राठर और मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार कर चुकी है. मुजम्मिल ने ही धौज और फतेहपुर तगा गांव में ये कमरा किराये पर ले रखा था.

यह मकान डॉक्टर मुजामिल ने एक मौलाना से किराए पर लिया था. मौलाना को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. यह घर धौज से करीब 4 किलोमीटर दूर स्थित है.

मुजम्मिल ने मौलाना के मकान में रखा था विस्फोटक

धौज से फतेहपुर तगा गांव 4 किलोमीटर दूर है. मुजम्मिल ने एक मौलाना इस्ताक से ये घर किराये पर ले रखा था.मौलाना को पुलिस ने सुबह ही हिरासत में ले लिया था. इससे पहले धौज से पुलिस ने 360 किलो विस्फोटक के साथ 20 टाइमर, वॉकी टॉकी और असॉल्ट रायफलें बरामद की थीं. सहारनपुर से 6 अक्टूबर को गिरफ्तार डॉक्टर आदिल अहमद की सूचना के बाद मुजम्मिल पकड़ में आया था. उसकी निशानदेही पर ही तबाही का सामान बरामद किया गया है, जो पूरे शहर को दहला देने के लिए काफी था.

डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद की अल फलह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था.जबकि आदिल अहमद भी अनंतनाग के एक सरकारी अस्पताल में सीनियर डॉक्टर है. जैश ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के बाद आदिल सुरक्षा एजेंसियों की रडार में आया था. इसके बाद इस बड़ी आतंकी साजिश की कड़ियां जुड़ती चली गईं.

आतंक के नेटवर्क में 'डॉक्टर' और 'मौलवी'

जांच एजेंसियों के अनुसार, पकड़े गए आतंकियों में कई शिक्षित युवा और मेडिकल प्रोफेशनल्स शामिल हैं, जो देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे. अब तक इस साजिश में शामिल 7 लोगों के नाम सामने आए हैं.

गिरफ्तार किए गए लोगों में डॉ. आदिल अहमद डार शामिल है, जो कुलगाम का रहने वाला है और अनंतनाग जीएमसी का सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर था; उसे 27 अक्टूबर को सहारनपुर से पकड़ा गया. दूसरा मुख्य आरोपी डॉ. मुजम्मिल शकील है, जो पुलवामा का रहने वाला है और करीब 10 दिन पहले फरीदाबाद से पकड़ा गया. मुजम्मिल फरीदाबाद की अलसफा यूनिवर्सिटी में मेडिकल का छात्र है और फिजिशियन का काम करता है.

लेडी डॉक्टर की कार से हथियार बरामद

पुलिस ने एक महिला डॉक्टर की कार से एक असॉल्ट राइफल, पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. यह कार डॉक्टर मुजम्मिल शकील के सहयोगी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो फरीदाबाद के एक अस्पताल में कार्यरत हैं. मामले में एक लेडी डॉक्टर से भी गहन पूछताछ जारी है.

