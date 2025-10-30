विज्ञापन
Fact Check: ट्रेन की खिड़की का शीशा तोड़ने वाले वायरल वीडियो की आई सच्चाई सामने, पर्स चोरी की बात निकली अफवाह

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में इंदौर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में महिला एसी कोच की खिड़की का शीशा तोड़ते हुए दिख रही है. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि महिला ने पर्स चोरी होने के बाद जमकर हंगामा किया.

Angry Woman Breaks Window Of Indore-Delhi Train: मध्य प्रदेश के इंदौर से दिल्ली जा रही ट्रेन में एक महिला यात्री का गुस्सा इस कदर फूटा कि उसने ट्रेन के AC कोच का शीशा ही तोड़ डाला. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. एनडीटीवी ने जब इस वीडियो का फैक्ट चेक किया तो पूरी सच्चाई सामने आई.

महिला की पहचान सुमन शिंदे जिसकी उम्र 35 साल है के रूप में हुई है जोकि छत्तीसगढ़ के दुर्ग की रहने वाली है. रेलवे के मुताबिक महिला के पास से कोई टिकट और सामान भी नहीं मिला है.

पर्स चोरी होने का दावा निकला गलत

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में इंदौर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में महिला एसी कोच की खिड़की का शीशा तोड़ते हुए दिख रही है. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि महिला ने पर्स चोरी होने के बाद जमकर हंगामा किया. हालांकि रेलवे के मुताबिक पर्स चोरी होने का ये दावा गलत है. रेलवे के मुताबिक घटना के बाद महिला को GRP के हवाले कर दिया गया था, जिसमें पाया गया कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल पूरी घटना 27 अक्टूबर को सुबह साढ़े 4 बजे के करीब की है. इंदौर से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन 20957 इंदौर-नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची तो महिला, नई दिल्ली स्टेशन पर ही ट्रेन की ऐसी कोच का शीशा तोड़ने लगी. घटना के बाद RPF महिला के पास जानकारी लेने पहुंची तो रेलवे के मुताबिक महिला ने RPF की महिला कांस्टेबल सुदेश का मुंह भी नाखून से नोच लिया. जिसके बाद महिला को GRP के हवाले कर दिया गया..रेलवे के मुताबिक महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिए महिला को मानवीय आधार पर छोड़ दिया गया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

Woman Breaks Train Window, Woman Breaks Train Window After Purse Theft, Viral Video, Woman Breaks Ac Coach, Fact Check
