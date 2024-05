गर्मी का सितम! बिजली घर में ट्रांसफार्मर पर पानी का छिड़काव, कूलर से कर रहे ठंड़ा; देखें VIDEO

देश में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी (Extreme Heat) ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. देश के उत्तर-पश्चिमी इलाके भट्टी की तरह तप रहे हैं. सुबह से ही गर्मी का सितम सताने लगता है. धूप में घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है. वहीं भीषण गर्मी के कारण कूलर और एसी जैसे उपकरण भी हांफने लगे हैं. ऐसे में बहुत से वीडियो सामने आ रहे हैं, जिनमें इन उपकरणों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं तो कई जगहों पर ट्रांसफार्मरों को कूलर चलाकर और उन पर पानी डालकर ठंडा किया जा रहा है.

विवेक सिंह नाम के एक एक्‍स यूजर ने आग लगने का एक वीडियो शेयर कर कहा, "कृपया अपने इलेक्ट्रिक उपकरण विशेषकर एसी को हर 2 घंटे में बंद करें. मुंबई के बोरीवली वेस्‍ट में अत्यधिक गर्मी और एसी कंप्रेसर में स्पार्क के कारण आग लग गई, क्योंकि पूरे भारत में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है. गर्मी के दौरान अपने इलेक्‍ट्रॉनिक उपकरणों का कुशलतापूर्वक उपयोग करें."

Please Switch off your Electric devices specially AC every 2 hrs. Borivali west, Mumbai fire caused by overheating & Spark in AC Compressor as heatwave is on rise in whole India 🇮🇳 Use ur Electric device efficiently in Summer 🥵 pic.twitter.com/x0YMPmPCHs

इस भीषण गर्मी से ट्रांसफार्मरों को बचाने की कवायद की जा रही है. उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर सुचारू रूप से काम करते रहें, इसके लिए कूलर लगाए हैं. वहीं कई जगहों पर ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए उन पर पानी डालने के वीडियो भी खूब वायरल हो रहे हैं.

हीटवेव के कारण गर्मी से राहत पाने के लिए यूपी के मुरादाबाद में कुछ बिजली ट्रांसफार्मरों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है. सुचारू बिजली सप्‍लाई के लिए बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर को पानी से नहलाकर ठंडा करने की अनूठी विधि ईजाद की है. स्थानीय जूनियर इंजीनियर के अनुसार ट्रांसफार्मर का तापमान 60-70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए. इसलिए वे तापमान को 50 डिग्री सेल्सियस तक रखने के लिए यह कर रहे हैं.

VIDEO | Heatwave in UP: Water was sprinkled on some electricity transformers in UP's Moradabad to alleviate overheating due to heatwave. To ensure smooth power transmission, the electricity department has come up with this unique method to cool the transformer by bathing it in… pic.twitter.com/vnbut8i8Lc