दिल्ली के राजा गार्डन में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग, 4 कर्मचारियों की मौत, एक घायल

Delhi Fire Incident: दिल्ली के वेस्ट जिले के राजा गार्डन इलाके में एक नामी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में सोमवार दोपहर भीषण आग लग गई, जिसमें चार कर्मचारियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटनास्थल मोती नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है. बताया जा रहा है कि आग दोपहर करीब 3 बजे शोरूम की पहली मंजिल पर लगी, जो तेजी से दूसरी और तीसरी मंजिल तक फैल गई. घटना के समय शोरूम की तीसरी मंजिल पर पांच कर्मचारी दोपहर का खाना खा रहे थे.

छत से भागने की कोशिश की, रास्ता बंद होने से फंसे

उन्होंने आग लगने के बाद छत की ओर भागकर बचने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बंद और सामान से भरा हुआ था. इस कारण वे फंस गए और धुएं व आग की चपेट में आकर दम घुटने से उनकी मौत हो गई. संदीप (23) नामक एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पहले गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में भर्ती किया गया और फिर सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया.

मृतकों की उम्र 21 से 28 साल तक की, सभी अपने परिवार के कमाऊ थे

मृतकों की पहचान अमनदीप कौर (21), आयुषी (23), पायल (20), और रवि (28) के रूप में हुई है. मृतक अमनदीप कौर की मां ने मीडिया से बात करते हुए बताया, "अमनदीप ने मुझे पहले भी बताया था कि ऊपर खाना खाने जाते हैं, लेकिन अगर कोई हादसा हो जाए तो छत से निकलने का कोई रास्ता नहीं है. हादसे की जानकारी मुझे शाम करीब 5 बजे मिली, तो मैं तुरंत गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल पहुंची. वह शोरूम में कैशियर के रूप में काम करती थी और बिल भी बनाती थी."

सीढ़ियों पर सामान भरे होने से भाग नहीं सके लोग

घायल संदीप ने परिजनों को बताया कि उसने एक लड़की को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन ऊपर सामान होने की वजह से वह सफल नहीं हो पाया और खुद सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गया, जिससे उसकी जान बच गई. घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की लगभग छह गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया गया.

परिजनों ने शो-रूम मालिक को बताया लापरवाही का जिम्मेदार

डीसीपी पश्चिमी जिला विचित्र वीर के अनुसार, इस हादसे में चार लोगों की मौत हुई है. आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. परिजनों ने घटना के लिए शोरूम मालिक की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है. उनका कहना है कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे और ऊपर की मंजिलों पर सामान भरा पड़ा था, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद था.