विदेश मंत्री जयशंकर 18 से 20 जनवरी तक मालदीव और श्रीलंका की यात्रा पर, कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे

विदेश मंत्रालय के अनुसार, विदेश मंत्री जयशंकर की श्रीलंका यात्रा, उनकी जनवरी 2021 और मार्च 2022 की श्रीलंका यात्रा के बाद हो रही है. भारत और श्रीलंका पड़ोसी देश और करीबी दोस्‍त हैं और भारत हर समय श्रीलंका के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा रहा है. अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री, श्रीलंका के राष्‍ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, पीएम दिनेश गुणवर्धना और विदेश मामलों के मंत्री एमयूएम अली साबरी से मिलेंगे. इनके बीच भारत -श्रीलंका के संबंधों को सभी क्षेत्रों में और मजबूत बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विचारविमर्श होगा. बता दें, मालदीव और श्रीलंका, दोनों ही हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रमुख समुद्री पड़ोसी हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के ‘SAGAR' (Security and Growth for All in the Region) और ‘Neighbourhood First' के नजरिये में प्रमुख स्‍थान रखते हैं.

