विज्ञापन
विशेष लिंक

मनमोहन सिंह की जयंती: कांग्रेस दफ्तर में पूर्व PM के नाम पर लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर, मिलेगी देश की जानकारी

'इंदिरा भवन' के भूतल पर बने 'डॉक्टर मनमोहन सिंह शोध केंद्र और पुस्तकालय' का पार्टी की शीर्ष नेता सोनिया गांधी ने शुक्रवार को सिंह की जयंती के मौके पर उद्घाटन किया. इस पुस्तकालय में लगभग 1,200 किताबें हैं, जो मुख्य रूप से देश और कांग्रेस से संबंधित हैं.

Read Time: 4 mins
Share
मनमोहन सिंह की जयंती: कांग्रेस दफ्तर में पूर्व PM के नाम पर लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर, मिलेगी देश की जानकारी
कांग्रेस मुख्यालय में मनमोहन सिंह लाइब्रेरी के उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता.
नई दिल्ली:

कांग्रेस के नए मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर अनुसंधान केंद्र और पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया. मनमोहन सिंह की जयंती के मौके पर इसकी शुरुआत की गई. इस मौके पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी मौजूद रहे. उनके साथ स्वर्गीय सिंह की पत्नी गुरशरण कौर भी कांग्रेस मुख्यालय में नज़र आईं.

2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह का पिछले साल 26 दिसबर को 92 साल की उम्र में निधन हो गया था. कुछ ही दिनों बाद इसी साल की जनवरी में जब कांग्रेस के नए मुख्यालय “इंदिरा भवन” का उद्घाटन हुआ. तब पार्टी ने स्वर्गीय मनमोहन सिंह के नाम पर पुस्तकालय बनाने का एलान किया था.

इस पुस्तकालय को शुरू करने में कांग्रेस महासचिव और मनमोहन सरकार में मंत्री रहे जयराम रमेश ने अहम भूमिका निभाई. इस पुस्तकालय में लगभग 1,200 किताबें हैं, जो मुख्य रूप से देश और कांग्रेस से संबंधित हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

'इंदिरा भवन' के भूतल पर बने 'डॉक्टर मनमोहन सिंह शोध केंद्र और पुस्तकालय' का पार्टी की शीर्ष नेता सोनिया गांधी ने शुक्रवार को सिंह की जयंती के मौके पर उद्घाटन किया. इस अवसर पर सिंह की पत्नी गुरशरण कौर और परिवार के कुछ अन्य सदस्य, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मौजूद थे.

राहुल गांधी ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, 'आज, डॉ. मनमोहन सिंह जी की जयंती के अवसर पर, हमने इंदिरा भवन में डॉ. मनमोहन सिंह शोध केंद्र एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया. डॉ. सिंह का जीवन और कार्य सादगी, ईमानदारी और समर्पण की मिसाल हैं.'

उन्होंने कहा, 'यह केंद्र न केवल उनकी विरासत के प्रति श्रद्धांजलि है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को यह याद दिलाता है कि राष्ट्र की सच्ची सेवा क्या होती है.'

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'आज डॉ. मनमोहन सिंह की 93वीं जयंती के अवसर पर, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने गुरशरण कौर जी की उपस्थिति में डॉ. मनमोहन सिंह शोध केंद्र एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया.'

यह भारत की सबसे पुरानी पार्टी के मुख्यालय के अंदर एक अनोखा पुस्तकालय है. हालाँकि कांग्रेस ने अपने '24, अकबर रोड' मुख्यालय में एक अनौपचारिक पुस्तकालय स्थापित किया था, लेकिन यह पहली बार है जब पार्टी ने विधिवत पुस्तकालय का निर्माण किया है.

Latest and Breaking News on NDTV

पुस्तकालय में प्रवेश करते ही सबसे पहले नजर संविधान सभा के उन सभी सदस्यों की एक दुर्लभ तस्वीर पर जाती है जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया था, जबकि दूसरी ओर, 1991 की मनमोहन सिंह की एक तस्वीर है, जिस वर्ष उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में ऐतिहासिक बजट पेश किया था जिसने उदारीकरण की शुरुआत की थी.

इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को समर्पित अलग-अलग खंड हैं. सरदार वल्लभभाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और मौलाना अबुल कलाम आजाद, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सहित अन्य नेताओं के लिए भी अलग-अलग खंड हैं. पूर्व प्रधानमंत्री पी वी नरसिंह राव पर भी किताबें हैं.

पुस्तकालय में कई स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी, चुनिंदा रचनाएं और चुनिंदा भाषण हैं. इसमें कूटनीति और भारत के साथ उनके द्विपक्षीय संबंधों पर देश-विशिष्ट पुस्तकें भी हैं.

इस पुस्तकालय में 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विश्वकोश' के कई खंड हैं, जिसमें 1885 से पार्टी का संपूर्ण इतिहास शामिल है, जिसमें टिप्पणियाँ, भाषण और कांग्रेस कार्य समिति की बैठकों के विवरण शामिल हैं. इस विश्वकोश का संकलन पार्टी के 5, राजेंद्र प्रसाद रोड स्थित कार्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष अब्दुल मोइन जैदी और उनकी पत्नी शाहिदा गुफरान जैदी ने किया है.

  • जैदी की कई किताबें पार्टी के 139 साल के इतिहास का दस्तावेजीकरण करती हैं. इस पुस्तकालय में 1951-52 से अब तक हुए सभी आम चुनावों के पार्टी घोषणापत्र भी मौजूद हैं.
  • इस पुस्तकालय में जवाहरलाल नेहरू और वीके कृष्ण मेनन के साथ-साथ चलते हुए से लेकर कांग्रेस के संस्थापक नेताओं एओ ह्यूम, दादाभाई नौरोजी और विलियम वेडरबर्न तक की ऐतिहासिक तस्वीरें एक ही फ्रेम में मौजूद हैं.
  • पी चिदंबरम, शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर, मनीष तिवारी और सलमान खुर्शीद द्वारा लिखी गई कई किताबें भी इस पुस्तकालय का हिस्सा हैं.
  • पुस्तकालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सहित अन्य दलों के नेताओं पर भी किताबें हैं. हफीज कॉन्ट्रैक्टर द्वारा डिज़ाइन किए गए 'इंदिरा गांधी भवन' का उद्घाटन इस साल की शुरुआत में हुआ था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Manmohan Singh, Manmohan Singh Birthday, Manmohan Singh Library, Congress, Indira Bhawan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com