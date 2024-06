उत्तर-पश्चिम मुंबई सीट के नतीजे पर EC का जवाब, विपक्ष ने कहा- और बढ़ा कन्फ्यूजन; HC जाने पर विचार

EVM Controversy : मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर चल रहे विवाद पर इलेक्शन कमीशन की अधिकारी वंदना सूर्यवंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिलसिलेवार जवाब दिया. उन्होंने बताया कि मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर रिकाउंटिंग के बाद एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र वायकर 48 वोट से जीत गए. इसके बाद उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर ने कई सवाल खडे़ किए. इस मामले में मुंबई के वनराई पुलिस स्टेशन में रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश पंडिलकर और (ENCORE) ऑपरेटर दिनेश गुरव पर एफआईआर दर्ज की गई है. आरोप है कि मंगेश पंडिलकर ने काउंटिंग सेंटर पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया.

एलन मस्क ने अमेरिका के ईवीएम पर उठाए सवाल तो राजीव चंद्रशेखर ने भारत का दिया उदाहरण, विपक्ष को मिला "मौका"

वंदना सूर्यवंशी ने कहा कि ENCORE एक ऐसा सिस्टम है, जिस पर डाटा अपलोड करते हैं. इसका ईवीएम से कोई लेना देना नहीं है. हमने ENCORE ऑपरेटर पर भी एफआईआर दर्ज कराई है. हमने मतगणना केंद्र में कुछ लोगों को फोन ले जाने की स्वीकृति दी. हमारे आदमी से गलती हुई. उससे फोन क्यों लिया इसकी जांच हो रही है. पुलिस को भी इसका सीसीटीवी नहीं दिया जाएगा, जब तक कोर्ट का आर्डर नहीं आ जाता. मैने 7:53:30 सेकंड पर उस दिन फैसला दिया. उस वक्त तक किसी ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया.

"कांग्रेस को इतनी सीट कैसे आई, इसकी जांच हो" : राहुल गांधी के ईवीएम पर सवाल उठाने पर रामदास आठवले

दो लोगों पर एफआईआर

इलेक्शन कमीशन की अधिकारी ने बताया कि ओटीपी का उपयोग ENCORE को लॉगिन करने के लिए किया जाता है, यह ऑनलाइन सिस्टम है. एफआईआर इसलिए किया गया क्योंकि उस व्यक्ति ने फोन का उपयोग किया, जिसको इजाजत नहीं थी. बीते 4 जून को मुंबई के गोरेगांव में स्थित नेस्को वोट काउंटिंग सेंटर के अंदर मोबाइल लेकर जाने में मनाही के बावजूद मोबाइल का इस्तेमाल करने को लेकर पुलिस ने मंगेश पांडिलकर के खिलाफ FIR दर्ज किया है. इस मामले में पांडिलकर को मोबाइल देने के आरोप में एनकोर (ENCORE) ऑपरेटर (POLL Portal) दिनेश गुरव के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 134, जनता के प्रतिनिधि 1950 की धारा 134 (1) के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

Madam Returning Officer is implicating the election office further rather than bring transparency. Many more questions arise from Vandana Suryawanshi jis conference rather than get answers regarding the process for Mumbai North West election result.