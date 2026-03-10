विज्ञापन
पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन की समीक्षा बैठक, जानिए हर अपडेट

WB Elections 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान की उल्टी गिती शुरू हो गई है. चुनाव आयोग तारीखों के ऐलान से पहले मतदान की समीक्षा से जुड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है.

  • पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है
  • चुनाव आयोग मतदान की समीक्षा के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है
  • प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक से दो दिन में चुनाव की तारीखों का सार्वजनिक होने का अनुमान है
कोलकाता:

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. चुनाव आयोग तारीखों के ऐलान से पहले मतदान की समीक्षा से जुड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक से दो दिनों में यह माना जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन पश्चिम बंगाल चुनाव की डेट भी सार्वजनिक कर दी जाएंगी. यह भी कहा जा रहा है कि आयोग 11 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा. 
 

