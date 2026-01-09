विज्ञापन
बम से उड़ा देंगे... पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को जान से मारने की धमकी, पुलिस हाई अलर्ट पर

अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस और सीआरपीएफ मिलकर काम कर रहे हैं. बोस को जेड-प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है और अब उनकी सुरक्षा के लिए लगभग 60-70 केंद्रीय पुलिस कर्मी तैनात हैं.

बम से उड़ा देंगे... पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को जान से मारने की धमकी, पुलिस हाई अलर्ट पर
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को धमकी.
  • पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को एक ईमेल के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिली है
  • राज्यपाल को मिली धमकी में आरोपी ने अपना मोबाइल नंबर भी दिया. उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है
  • राज्यपाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. अब केंद्रीय पुलिस कर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं
कोलकाता:

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को गुरुवार रात एक ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. लोक भवन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि ईमेल भेजने वाले ने राज्यपाल को “उड़ा देने” की धमकी दी. धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद आधी रात को राज्यपाल की सुरक्षा के प्रभारी सुरक्षा बलों ने एक बैठक की.

ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी

अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा' को बताया कि आरोपी ने ईमेल में अपना मोबाइल नंबर भी दिया है. हमने डीजीपी को सूचित कर दिया है और उनसे उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करने को कहा है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है.

बढ़ाई गई राज्यपाल की सुरक्षा 

इस मामले की सूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी दे दी गई है. अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस और सीआरपीएफ मिलकर काम कर रहे हैं. बोस को जेड-प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है और अब उनकी सुरक्षा के लिए लगभग 60-70 केंद्रीय पुलिस कर्मी तैनात हैं.

बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर

इसे लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, "ममता बनर्जी के शासन में आपका स्वागत है, जहां राज्यपाल भी सुरक्षित नहीं हैं।. पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. गृह मंत्री ममता बनर्जी कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी एक निजी फर्म को बचाने के लिए ईडी से आपत्तिजनक फाइलें छीनने में व्यस्त हैं."

