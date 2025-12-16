विज्ञापन
2025 के जमाने में इथियोपिया में क्यों चल रहा है साल 2017, क्यों पूरी दुनिया से है 8 साल पीछे

जॉर्डन की यात्रा के बाद पीएम मोदी अफ्रीकी देश इथियोपिया पहुंच गए हैं. वे यहां दो दिन के राजकीय यात्रा पर रहेंगे. आपको बता दें कि इथियोपिया अफ्रीका का वह मुल्क है, जहां कोई कब्जा नहीं कर पाया. वह अफ्रीका का सबसे पुराना आजाद मुल्क है. क्या आप जानते हैं कि इथियोपियाई लोगों के लिए इस समय साल चल रहा है 2017.

2025 के जमाने में इथियोपिया में क्यों चल रहा है साल 2017, क्यों पूरी दुनिया से है 8 साल पीछे
  • प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन की यात्रा के बाद दो दिन के राजकीय दौरे पर इथियोपिया पहुंचे हैं
  • इथियोपिया अफ्रीका का सबसे पुराना आजाद देश है, जिसका कैलेंडर पश्चिमी कैलेंडर से सात साल आठ महीने पीछे चलता है
  • इथियोपियाई कैलेंडर में 13 महीने होते हैं, जिनमें 12 महीने 30 दिन के और 13वां पांच या छह दिन का होता है
इस देश में साल में होते हैं 13 महीने

इथियोपियाई कैलेंडर पश्चिमी कैलेंडर से सात साल और आठ महीने पीछे चलता है, जिसकी वजह से अब इस देश में नया साल यानी 2018 का साल 11 सितंबर को आएगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कैलेंडर यीशु मसीह के जन्म वर्ष की गणना अलग तरह से करता है. जब कैथोलिक चर्च ने 500 ईस्वी में अपनी गणना में संशोधन किया, तो इथियोपियाई रूढ़िवादी चर्च ने ऐसा नहीं किया. इसलिए नया साल पश्चिमी कैलेंडर के अनुसार 11 सितंबर को, या लीप वर्षों में 12 सितंबर को, यानी वसंत की शुरुआत में आता है.


समय का सरल गणित

अन्य जगहों पर बड़े हो रहे बच्चों के विपरीत, इथियोपियाई युवाओं को यह याद रखने के लिए कविताएं सीखने की बहुत कम आवश्यकता होती है कि प्रत्येक महीने में कितने दिन होते हैं. इथियोपिया में यह बहुत सरल है. 12 महीनों में से प्रत्येक में 30 दिन होते हैं और 13वें महीने जो साल का आखिरी महीना होता है, में पांच या छह दिन होते हैं. यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह लीप वर्ष है या नहीं.

समय गणना का तरीका भी है अलग

समय की गणना भी अलग तरीके से की जाती है. दिन को छह बजे से शुरू होने वाले दो 12 घंटे के स्लॉट में विभाजित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि इथियोपियाई समय के अनुसार दोपहर और आधी रात दोनों को छह बजे कहा जाएगा.

तो, यदि कोई आपसे अदिस अबाबा (इथियोपिया की राजधानी) में 10 बजे कॉफी पीने के लिए मिलने बुलाता है. तो वह पश्चिमी समय के अनुसार शाम 4 बजे आएगा.

