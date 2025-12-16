इथियोपिया ने PM मोदी को दिया अपना सर्वोच्च सम्मान, यह अवार्ड पाने वाले बने दुनिया के पहले नेता

PM Modi Ethiopia Visit: इथियोपिया ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है. मंगलवार शाम इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद अली ने पीएम मोदी को महान सम्मान निशान (The Great Honor Nishan of Ethiopia) प्रदान किया. इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले प्रधानंमत्री दुनिया के पहले वैश्विक राष्ट्राध्यक्ष हैं. मालूम हो कि प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को तीन देशों की चार दिवसीय यात्रा के दूसरे चरण में मंगलवार को इथियोपिया पहुंचे. जहां इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद अली ने अदीस अबाबा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मोदी का स्वागत किया.

अपनी कार से PM मोदी को होटल लेकर गए इथियोपिया के पीएम

वह मोदी को अपनी गाड़ी में बैठाकर होटल तक भी ले गए. रास्ते में अली ने मोदी को विज्ञान संग्रहालय और मैत्री पार्क का भ्रमण करवाया, जो यात्रा कार्यक्रम में शामिल नहीं था. उन्होंने मोदी को इथियोपियाई कॉफी की अलग-अलग किस्मों के बारे में जानकारी भी दी. इथियोपिया पहुंचने पर पीएम मोदी ने कहा कि वह विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए इथियोपियाई नेतृत्व के साथ बातचीत करने को लेकर उत्सुक हैं.

इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद अली के साथ पीएम मोदी.

भारत और इथियोपिया के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध: पीएम मोदी

मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “कुछ देर पहले अदीस अबाबा पहुंचा. प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, जिससे मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं. इथियोपिया एक महान इतिहास और जीवंत संस्कृति वाला राष्ट्र है.” उन्होंने लिखा, “भारत और इथियोपिया के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं. मैं विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए इथियोपियाई नेतृत्व के साथ बातचीत करने को लेकर उत्सुक हूं.”

मोदी ने कहा, “अदीस अबाबा हवाई अड्डे पर मैंने प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ एक पारंपरिक कॉफी समारोह में हिस्सा लिया. यह समारोह इथियोपिया की विरासत को खूबसूरती से दर्शाता है.”

उन्होंने कहा, “अदीस अबाबा हवाई अड्डे पर मेरा स्वागत करने के बाद प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद अली मुझे शहर के विज्ञान संग्रहालय ले गए. यह संग्रहालय विज्ञान और नवाचार के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करता है और बताता है कि कैसे इनका इस्तेमाल इथियोपिया की प्रगति के लिए किया जा सकता है.”

ग्लोबल साउथ में भारत का अहम भागीदार है इथियोपिया

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “इथियोपिया ‘ग्लोबल साउथ' में भारत का एक प्रमुख भागीदार है और ब्रिक्स का एक साथी सदस्य भी है.” मोदी भारत-इथियोपिया द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर अली के साथ व्यापक बातचीत करेंगे.

इथियोपिया के दौरे पर पीएम मोदी.

प्रधानमंत्री की इथियोपिया यात्रा से पहले विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, “यह यात्रा ‘ग्लोबल साउथ' में साझेदार के रूप में भारत और इथियोपिया के बीच गहरी दोस्ती और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि होगी.”

इथियोपिया की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री देश की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे. इस दौरान वह “लोकतंत्र की जननी” के रूप में भारत की यात्रा और ‘ग्लोबल साउथ' के लिए भारत-इथियोपिया साझेदारी क्या मायने रखती है विषय पर अपने विचार साझा करेंगे.

प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलेंगे पीएम मोदी

‘ग्लोबल साउथ' से तात्पर्य उन देशों से है, जिन्हें अक्सर विकासशील, कम विकसित अथवा अविकसित के रूप में जाना जाता है. ये देश मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लातिन अमेरिका में स्थित हैं. इथियोपिया में मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे.



यह भी पढ़ें - खास सम्मान और गर्मजोशी... इथियोपिया, जॉर्डन से लेकर पुतिन तक कार डिप्लोमेसी से सुर्खियों में PM मोदी