श्रीनगर के खानयार में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, रुक-रुककर हो रही गोलीबारी

जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षाबलों की मुठभेड़ (Srinagar Encounter) लगातार जारी है. श्रीनगर के खानयार में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है. एक या दो आतंकवादी किसी मकान में छिपे होने की आशंका जताई गई थी. सुरक्षाबलों ने खुफिया इनपुट के आधार पर सर्च ऑपरेशन (Search Operation) की शुरुआत की. सुरक्षाबल जैसे ही संदिग्ध इलाके की तरफ पहुंचा वहां छिपे आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी. जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षाबलों ने भी गोलियां चलाईं. बता दें कि शुक्रवार को आतंकियों ने बांदीपोरा में जवानों के शिविर पर हमला किया था.

दोनों तरफ से मुठभेड़ शुरू हो गई. इलाके में रुक-रुककर गोलीबारी हो रही है. शुक्रवार शाम से घाटी में यह दूसरी मुठभेड़ और तीसरी आतंकवादी घटना है. जम्मू-कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में आतंकी घटनाएं काफी बढ़ गई हैं. कभी सेना के जवानों तो कभी प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं. वहीं सुरक्षाबल भी आतंकियों के सफाए के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं. आतंकी अक्सर ही घुसपैठ की कोशिश में लगे रहते हैं.लेकिन सुरक्षाबल उनके मंसूबों को लगातार नाकाम कर रहे हैं.

