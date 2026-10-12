वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष का सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक हंगामा, जानिए प्रदर्शन में क्या-क्या हुआ

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने रविवार को नया राजनीतिक मोड़ ले लिया. दिल्ली में पहले से जारी आंदोलन के बीच INDIA गठबंधन ने राजधानी में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया. विपक्ष ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित गड़बड़ियों और बड़े पैमाने पर वोटर नाम हटाने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को निशाने पर लिया. इस विरोध अभियान की शुरुआत पिछले कई दिनों से जारी प्रदर्शनों के बीच हुई.

राहुल गांधी ने जनता से की आंदोलन में शामिल होने की अपील

12 अक्टूबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विपक्षी दलों, सिविल सोसाइटी संगठनों और आम नागरिकों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की. उन्होंने कहा कि कथित "वोट चोरी" के खिलाफ देशभर में आवाज उठाने की जरूरत है. साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी दोहराई गई.

बाराखंबा रोड से शुरू हुआ मार्च

राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और INDIA गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता दिल्ली में एकत्र हुए. शुरुआत में विपक्षी नेता बसों के जरिए निर्धारित स्थान तक पहुंचे. इसके बाद बाराखंबा रोड से सुप्रीम कोर्ट की ओर पैदल मार्च शुरू किया गया.

मार्च में बड़ी संख्या में विपक्षी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए. सुरक्षा व्यवस्था के चलते पुलिस ने भगवान दास रोड के पास बैरिकेडिंग की थी. इसी वजह से राहुल गांधी की बस को भी आगे बढ़ने से रोक दिया गया. इस प्रदर्शन में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने भी नेताओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया.

सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी

सुरक्षा प्रतिबंधों के बाद राहुल गांधी कुछ नेताओं के साथ पैदल सुप्रीम कोर्ट परिसर पहुंचे. सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहुल गांधी समेत सीमित संख्या में नेताओं को परिसर में प्रवेश की अनुमति दी गई थी. वहां राहुल गांधी ने अपनी कानूनी टीम से मुलाकात की.

इसी दौरान राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई. याचिका में SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने, कथित वोटर डिलीशन की जांच कराने और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की गई है.

अखिलेश यादव बोले- संघर्ष जारी रहेगा

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए विपक्ष का आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखेगा.

सुप्रीम कोर्ट परिसर में मुलाकात और विरोध दर्ज कराने के बाद राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेता बाहर निकल आए. इसके साथ ही INDIA गठबंधन का मार्च समाप्त हो गया. हालांकि विपक्ष ने साफ संकेत दिए हैं कि चुनाव आयोग और SIR प्रक्रिया को लेकर उसका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा.

यह भी पढ़ें- एक था जंतर-मंतर... वक्त नापने के लिए बना, फिर बताने लगा देश की नब्ज…अब यहां धरना मना है !