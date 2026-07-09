अभी नहीं टला अल नीनो का खतरा! मॉनसून में सुधार के बावजूद खरीफ बुवाई 91.95 लाख हेक्टेयर पीछे

El Nino Effect Kharif Sowing 2026: पिछले एक हफ्ते के दौरान देश के कई हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून बेहद सक्रिय हो गया है. इसकी वजह से महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, ओडिशा तक कई हिस्सों में तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गयी है. भारत मौसम विभाग के मुताबिक, जून में 33 प्रतिशत कम बारिश के बाद जुलाई में स्थिति में सुधार आया है और 07 जुलाई तक यह कमी घटकर 17 प्रतिशत रह गई है. हालांकि देश के कई हिस्सों में इस मॉनसून सीजन के दौरान अब तक औसत से कम बारिश रिकॉर्ड की गयी है. देश के 166 प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण पिछले वर्ष की तुलना में कम हैं. इसकी वजह से महत्वपूर्ण खरीफ फसलों की बुआई पर असर पड़ रहा है.
बुवाई में आएगी तेजी : कृषि मंत्रालय
कृषि मंत्रालय के मुताबिक, हाल के दिनों में देश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश की वजह से कम वर्षा वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है. सरकार को उम्मीद है कि जुलाई में बारिश और रफ्तार पकड़ेगी, जिससे खरीफ बुवाई में तेजी आएगी.
अल नीनो के कारण कृषि की जो परिस्थितियां बन रही हैं, उस पर हमारी लगातार नजर है और मैं स्वयं भी हर मंगलवार को समीक्षा कर रहा हूँ।— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) July 8, 2026
- माननीय केंद्रीय मंत्री श्री @ChouhanShivraj जी pic.twitter.com/8rAVrpoFht
रख रहे हैं विशेष निगरानी : शिवराज सिंह चौहान
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को एक हाई-लेवल मीटिंग के बाद कहा - महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में विशेष निगरानी रखी जा रही है.
केंद्र सरकार ने अप्रैल से ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। अल नीनो मॉनिटरिंग सेल, क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप, राज्यों के कंट्रोल रूम और नोडल अधिकारियों के माध्यम से मानसून, बुआई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) July 8, 2026
- माननीय केंद्रीय मंत्री श्री… pic.twitter.com/5J9nNJT4j9
सरकार ने इस चुनौती के लिए पहले ही अप्रैल से तैयारी शुरू कर दी थी. आईसीएआर के सहयोग से प्रभावित होने की संभावना वाले जिलों के लिए कंटिंजेंसी प्लान तैयार कर राज्यों के साथ साझा किए गए हैं". केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने 262 संवेदनशील जिलों की पहचान की है जिनपर कृषि मंत्रालय कड़ी नज़र रख रहा है. मंत्रालय ने 15 अतिरिक्त प्रभावित जिलों की भी पहचान की है जहां बारिश की कमी बनी हुई है.
सरकार की ऐसी है तैयारी
- किसी भी स्थिति में बुवाई प्रभावित न हो इसके लिए करीब 1.75 लाख क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार तैयार रखा गया है
- किसान क्रेडिट कार्ड अभियान के तहत 30 जून तक 1.14 लाख आवेदनों में से 94 हजार से अधिक को स्वीकृति दी जा चुकी है.
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की भागीदारी बढ़ाया जायेगा ताकि नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
अल नीनो का खतरा अभी टला नहीं!
मौजूदा जलवायु मॉडल पूर्वानुमानों के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून पर एल नीनो के प्रभाव बने रहने की आशंका है. अल नीनो की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्रालय में मॉनिटरिंग सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया है. अल-नीनो मॉनिटरिंग सेल, क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप, राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम और नियुक्त अधिकारी लगातार मानसून, बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.
यह भी पढ़ें : अल नीनो से निपटने के लिए ICAR-CRIDA का कंटींजेंसी प्लान तैयार; शिवराज सिंह ने कहा संकट से घबराना नहीं
यह भी पढ़ें : दो दिन की बरसात ने निकाल दी अल-नीनो की गर्मी, 38% से घटकर 15% रह गई देश में बारिश की कमी
यह भी पढ़ें : मानसून ने पकड़ी रफ्तार; MP में अति भारी बारिश का अलर्ट; दिल्ली-मुंबई पर भी असर, यहां दिखेगा मौसम का कहर
यह भी पढ़ें : कोंकण-मराठवाड़ा वॉटर ग्रिड: क्या खत्म होगी मराठवाड़ा की प्यास और कम होगी कोंकण की बाढ़? जानिए पूरी परियोजना
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं