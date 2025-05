KGS शुगर पर 350 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में ED की छापेमारी, करोड़ों की संपत्ति जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुंबई जोनल कार्यालय ने 23 मई 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत महाराष्ट्र के नासिक, कोपरगांव (शिर्डी) और ठाणे स्थित कई आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई KGS शुगर और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में की गई, जो कि 350 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक फ्रॉड से जुड़ी है.

ED, Mumbai has carried out search operations on 23.05.2025 at multiple residential and commercial premises located in Nashik, Kopargaon (Shirdi), and Thane under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with an ongoing investigation against M/s KGS Sugar and others in a… pic.twitter.com/FW4uJMd04D