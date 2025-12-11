प्रवर्तन निदेशालय (ED) और महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते (ATS) ने संदिग्ध आतंकी वित्तपोषण के संबंध में गुरुवार को ठाणे जिले के पडघा में संयुक्त रूप से छापेमारी की. एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार तड़के से ही भिवंडी क्षेत्र के पडघा में तलाशी ली जा रही है. सूत्रों ने बताया कि यह छापेमारी 40 लोकेशन पर चल रही है. एनआईए और एटीएस के केस में यह छापेमारी चल रही है. उन्होंने बताया कि पडघा के बोरीवली गांव में एटीएस द्वारा पहले चलाए गए कुछ ऑपरेशनों के आधार पर ही यह कार्रवाई की गयी है. अधिकारी ने बताया कि कई संदिग्धों के आवासों की तलाशी ली जा रही है और ईडी पैसे के संदिग्ध लेनदेन के बारे में पूछताछ कर रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि एटीएस सेंट्रल एजेंसी के जांचकर्ताओं की सहायता कर रही है.

छापेमारी क्‍या सामने आया?

जांच में सामने आया कि भिवंडी के पास स्थित बोरीवली गांव का निवासी साक़िब नाचन गांव को अलग देश घोषित करने की तैयारी कर रहा था. उसने गांव का नाम ‘अल-शाम' रखा था. खुद की अलग संविधान, अलग मंत्रिमंडल और अलग प्रशासनिक ढांचा तैयार किया था. युवाओं को भड़काकर स्लिपर सेल बनाने का भी आरोप है. आर्थिक नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य लोगों की पहचान के लिए ED–ATS की टीमों की छापेमारी जारी है. पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच तेज़ गति से आगे बढ़ रही है.

इस साल जून में एटीएस ने ठाणे ग्रामीण पुलिस के साथ मिलकर पडघा के बोरीवली में ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया' (सिमी) के पूर्व पदाधिकारी साकिब नाचन और प्रतिबंधित संगठन के अन्य संदिग्ध सदस्यों व समर्थकों सहित 22 लोगों के आवासों पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया था. अधिकारी ने बताया कि एटीएस ने 19 मोबाइल फोन और कट्टरपंथ से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री एवं दस्तावेज जब्त किए हैं.

एनआईए ने भी दो साल पहले कुछ आतंकी गतिविधियों के सिलसिले में पडघा में छापेमारी की थी. एनआईए ने पडघा से साकिब नाचन को गिरफ्तार किया था, जिसकी दिल्ली के एक अस्पताल में इस साल जून में मौत हो गयी थी.