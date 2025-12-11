विज्ञापन
महाराष्‍ट्र में ED की 40 जगह ताबड़तोड़ छापेमारी, जानिए रेड में क्‍या सामने आया

महाराष्‍ट्र के ठाणे जिले में ED और ATS की संयुक्त टीमों ने आधी रात से लगातार बड़ी छापेमारी ऑपरेशन चलाया है. कार्रवाई ठाणे के पडघा इलाके से सटे बोरीवली गांव में की गई, जहां आतंकी गतिविधियों से जुड़े आर्थिक लेनदेन के शक के आधार पर यह छापेमारी की गईं.

  • ED और महाराष्ट्र ATS ने ठाणे जिले के पडघा में संदिग्ध आतंकी वित्तपोषण के मामले में संयुक्त छापेमारी की
  • पडघा के बोरीवली गांव में साकिब नाचन ने अलग देश घोषित करने की तैयारी के तहत अलग संविधान बनाया था
  • साकिब नाचन ने युवाओं को भड़काकर स्लिपर सेल बनाने का प्रयास किया और आर्थिक नेटवर्क की जांच की जा रही है
ठाणे:

प्रवर्तन निदेशालय (ED) और महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते (ATS) ने संदिग्ध आतंकी वित्तपोषण के संबंध में गुरुवार को ठाणे जिले के पडघा में संयुक्त रूप से छापेमारी की. एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार तड़के से ही भिवंडी क्षेत्र के पडघा में तलाशी ली जा रही है. सूत्रों ने बताया कि यह छापेमारी 40 लोकेशन पर चल रही है. एनआईए और एटीएस के केस में यह छापेमारी चल रही है. उन्होंने बताया कि पडघा के बोरीवली गांव में एटीएस द्वारा पहले चलाए गए कुछ ऑपरेशनों के आधार पर ही यह कार्रवाई की गयी है. अधिकारी ने बताया कि कई संदिग्धों के आवासों की तलाशी ली जा रही है और ईडी पैसे के संदिग्ध लेनदेन के बारे में पूछताछ कर रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि एटीएस सेंट्रल एजेंसी के जांचकर्ताओं की सहायता कर रही है.

छापेमारी क्‍या सामने आया?

जांच में सामने आया कि भिवंडी के पास स्थित बोरीवली गांव का निवासी साक़िब नाचन गांव को अलग देश घोषित करने की तैयारी कर रहा था. उसने गांव का नाम ‘अल-शाम' रखा था. खुद की अलग संविधान, अलग मंत्रिमंडल और अलग प्रशासनिक ढांचा तैयार किया था. युवाओं को भड़काकर स्लिपर सेल बनाने का भी आरोप है. आर्थिक नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य लोगों की पहचान के लिए ED–ATS की टीमों की छापेमारी जारी है. पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच तेज़ गति से आगे बढ़ रही है.

इस साल जून में एटीएस ने ठाणे ग्रामीण पुलिस के साथ मिलकर पडघा के बोरीवली में ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया' (सिमी) के पूर्व पदाधिकारी साकिब नाचन और प्रतिबंधित संगठन के अन्य संदिग्ध सदस्यों व समर्थकों सहित 22 लोगों के आवासों पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया था. अधिकारी ने बताया कि एटीएस ने 19 मोबाइल फोन और कट्टरपंथ से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री एवं दस्तावेज जब्त किए हैं. 

एनआईए ने भी दो साल पहले कुछ आतंकी गतिविधियों के सिलसिले में पडघा में छापेमारी की थी. एनआईए ने पडघा से साकिब नाचन को गिरफ्तार किया था, जिसकी दिल्ली के एक अस्पताल में इस साल जून में मौत हो गयी थी.

