ईडी ने ₹225.51 करोड़ की हेराफेरी मामले में चार्जशीट दाखिल की, पूर्व विधायक समेत 5 पर कार्रवाई

चार्जशीट में सुनील कुमार बंसल, राम निवास (पूर्व HSVP अधिकारी और 2019-2024 के दौरान हरियाणा के पूर्व विधायक) और अन्य 3 आरोपियों को नामजद किया गया है. मामला पंचकूला सेक्टर-7 पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR से शुरू हुआ, जो HSVP के ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) की शिकायत पर आधारित थी. 

नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय की चंडीगढ़ ज़ोनल ऑफिस ने HSVP घोटाले में प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट, पंचकूला में एक चार्जशीट दाखिल की है. यह मामला हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP), जिसे पहले HUDA के नाम से जाना जाता था, के बैंक खातों में हुए करोड़ों के घोटाले से जुड़ा है.

चार्जशीट में सुनील कुमार बंसल, राम निवास (पूर्व HSVP अधिकारी और 2019-2024 के दौरान हरियाणा के पूर्व विधायक) और अन्य 3 आरोपियों को नामजद किया गया है. मामला पंचकूला सेक्टर-7 पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR से शुरू हुआ, जो HSVP के ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) की शिकायत पर आधारित थी. 

HSVP ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक, चंडीगढ़ में उनके नाम पर एक खाते से 2015 से 2019 के बीच करीब ₹70 करोड़ की संदिग्ध डेबिट ट्रांज़ैक्शन कुछ खास पार्टियों को भेजी गईं, जिनका कोई औचित्य नहीं था. HSVP की आंतरिक जांच में पाया गया कि यह खाता उनके कैश ब्रांच या IT विंग में दर्ज ही नहीं था.

ED की जांच में सामने आया कि इसी तरीके से 10 और गुप्त बैंक खातों में भी फर्जी लेनदेन किए गए. जांच में पता चला कि इस तरह कुल ₹225.51 करोड़ की हेराफेरी हुई, जिसे इस मामले में "प्रोसीड्स ऑफ क्राइम" माना गया है.

ED ने सुनील कुमार बंसल और राम निवास को 9 जून 2025 को गिरफ्तार किया था. दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. अब तक ₹27.30 करोड़ की संपत्तियां चार प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (PAO) के जरिए जब्त की जा चुकी हैं. मामले की जांच अभी जारी है और ED को उम्मीद है कि आगे की पड़ताल में और भी लेनदेन और संपत्तियों का पता चल सकता है. 

Enforcement Directorate, Prevention Of Money Laundering Act, Haryana Urban Development Authority, Scam
