दाऊद के करीबी सलीम डोला पर ED का शिकंजा: मुंबई में 8 ठिकानों पर छापेमारी

मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला के ड्रग नेटवर्क पर ED ने छापेमारी शुरू की है. ED ने 8 अक्टूबर 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत मुंबई में 8 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है. यह कार्रवाई फैसल जावेद शेख और अल्फिया फैसल शेख द्वारा संचालित एक बड़े ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़ी अवैध कमाई का पता लगाने के लिए की जा रही है.

जांच में सामने आया है कि फैसल शेख, कुख्यात ड्रग सरगना सलीम डोला के माध्यम से MD ड्रग की खरीद कर रहा था. सलीम डोला लंबे समय से कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निगरानी में है और उस पर मादक पदार्थों की तस्करी तथा अवैध नेटवर्क को फंडिंग करने के गंभीर आरोप हैं. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना पर इनाम की घोषणा भी की है.

कुख्यात अपराधी दाऊद इब्राहिम का करीबी माने जाने वाले सलीम डोला के बेटे को जून इसी साल में दुबई से डिपोर्ट किया गया थ. सलीम डोला एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर है. देश के कई हिस्सों में जो ड्रग्स की खेप पकड़ी गई हैं, उनके तार सीधे सलीम डोला से जुड़े पाए गए हैं. सलीम डोला का बेटा ताहिर भी इसी अवैध धंधे में सक्रिय है.