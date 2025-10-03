विज्ञापन

5 साल की लड़ाई के बाद रिया चक्रवर्ती को मिली बड़ी कामयाबी, बोलीं- अब तैयार हूं जीवन के नए अध्याय के लिए!

अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले काफी मुश्किल दौर से गुजरा पड़ा था. वह उस दौर को आज भी यादकर इमोशनल हो जाती हैं. अब इस मामले में एक्ट्रेस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है.

Read Time: 2 mins
Share
5 साल की लड़ाई के बाद रिया चक्रवर्ती को मिली बड़ी कामयाबी, बोलीं- अब तैयार हूं जीवन के नए अध्याय के लिए!
सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े इस मामले में रिया चक्रवर्ती को मिली बड़ी कामयाबी
नई दिल्ली:

अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले काफी मुश्किल दौर से गुजरा पड़ा था. वह उस दौर को आज भी यादकर इमोशनल हो जाती हैं. अब इस मामले में एक्ट्रेस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है. रिया चक्रवर्ती को पांच साल बाद फिर से अपना भारतीय पासपोर्ट हाथ में मिला है, और इसकी खुशी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की. 2020 में उनके पूर्व पार्टनर और दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था. हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को रिया का पासपोर्ट लौटाने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्हें उनका आधिकारिक दस्तावेज वापस मिल गया.

ये भी पढ़ें: सपना चौधरी लगाती हैं जवां बने रहने का इंजेक्शन? एक्ट्रेस का कॉन्फिडेंट जवाब सुन इंप्रेस हो जाएंगे आप

रिया ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पासपोर्ट की तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा, “पिछले पांच सालों में धैर्य ही मेरा एकमात्र पासपोर्ट था. अनगिनत लड़ाइयां, अंतहीन उम्मीद. आज मैं फिर से अपना पासपोर्ट थाम रही हूं. अब तैयार हूं अपने जीवन के नए अध्याय के लिए! सत्यमेव जयते.” इस पोस्ट पर कई सेलेब्रिटीज और फैंस ने अपनी प्रतिक्रिया दी. 

जानकारी के लिए बता दें, रिया को 8 सितंबर, 2020 को एनसीबी ने उनके भाई और अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था. उन पर सुशांत के लिए ड्रग्स की व्यवस्था और खरीद का आरोप था. यह मामला सुशांत के पिता की शिकायत के बाद शुरू हुआ था, जिसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के उपयोग की व्यापक जांच हुई. अक्टूबर 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया को जमानत दे दी थी, लेकिन उनके पासपोर्ट को एनसीबी के पास रखने की शर्त थी. साथ ही, उन्हें विदेश यात्रा के लिए हर बार ट्रायल कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rhea Chakraborty, Sushant Singh Rajput, Sushant Singh Rajput Death Case, Narcotics Control Bureau, NCB
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com