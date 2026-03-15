दिवंगत अजित पवार की सीट पर 23 अप्रैल को मतदान, जानें किन-किन राज्यों में कितनी सीटों पर होंगे उपचुनाव

चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ अलग-अलग राज्यों में उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया है. गोवा, कर्नाटक, नगालैंड और त्रिपुरा की पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग 9 अप्रैल को होगी. वहीं गुजरात और महाराष्ट्र की तीन अन्य विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को उपचुनाव होंगे. इन सभी सीटों पर चुनाव के नतीजे 4 मई को जारी होंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसकी घोषणा की है. जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें महाराष्ट्र की बारामती सीट भी शामिल हैं, जहां से डिप्टी सीएम अजित पवार विधायक थे, जिनका हाल में प्लेन हादसे में निधन हो गया.

इन सीटों पर होने हैं उपचुनाव

जिन आठ विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, उनमें गोवा में पोंडा, कर्नाटक में बागलकोट और दक्षिण दावणगेरे, नगालैंड में कोरिडांग, त्रिपुरा में धर्मनगर, गुजरात में उमरेठ और महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती शामिल हैं.

विधायकों के निधन के बाद सीटों पर होंगे चुनाव

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कुमार ने कहा कि उपचुनाव के लिए सभी आठ निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना चार मई को होगी. सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव मौजूदा विधायकों के निधन के कारण आवश्यक हो गए थे.

अजित पवार की सीट पर सबकी नजरें

इस पूरे उपचुनाव में सबसे ज्यादा ध्यान महाराष्ट्र की बारामती सीट पर है. उपमुख्यमंत्री अजित पवार का हाल ही में एक दुखद विमान हादसे में निधन हो गया था, जिससे न केवल उनकी पार्टी बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है. बारामती को पवार परिवार का गढ़ माना जाता है, ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी विरासत को आगे ले जाने के लिए जनता किसे चुनती है.

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