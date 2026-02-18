राज्यसभा चुनाव: असम-महाराष्ट्र में बीजेपी मजबूत, बिहार और तेलंगाना में होगा कड़ा मुकाबला, कौन मारेगा बाजी?

भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बुधवार को 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव तारीखों की घोषणा की. राज्यसभा के 37 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में खत्म होने वाला है. ईसीआई के अनुसार, 37 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होगा. सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच मतदान किया जाएगा और उसी दिन शाम 5 बजे मतगणना शुरू होगी.

बीजेपी महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा और असम में सरकारें चला रही है या गठबंधन सहयोगी है. इससे पार्टी को राज्यसभा में बहुमत हासिल करने में मदद मिलेगी. हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में विपक्षी दल संबंधित राज्य सरकारों का संचालन कर रहे हैं. महाराष्ट्र में, यदि विपक्षी एमवीए एकजुट होकर चुनाव लड़ती है, तो वह राज्यसभा में एक उम्मीदवार भेज सकती है. राज्य में 7 सीटें खाली हो रही हैं.

सेवानिवृत्त होने वाले प्रमुख सांसदों में शरद पवार (एनसीपी-एसपी), अभिषेक सिंहवी (कांग्रेस), साकेत गोखले (टीएमसी), रामदास अठावले (आरपीआई-ए), एम थंबीदुरई (एआईएडीएमके) और तिरुचि शिवा (डीएमके) शामिल हैं. चुनावों के लिए नोटिफिकेशन 26 फरवरी को जारी किया जाएगा. नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 मार्च तय की गई है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 6 मार्च को होगी. उम्मीदवार 9 मार्च तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं.

जिन राज्यों में राज्यसभा चुनाव होना है, उनमें महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं. महाराष्ट्र की 7 सीटें, तमिलनाडु की 6, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5, ओडिशा की 4, असम की 3, छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना की 2-2, जबकि हिमाचल प्रदेश की एक सीट के लिए यह चुनाव कराया जाएगा.

उपेंद्र कुशवाहा, प्रियंका चतुर्वेदी, तिरुचि शिवा, साकेत गोखले, रामदास अठावले, अभिषेक मनु सिंघवी, शरदचंद्र गोविंदराव पवार, भगवत किशनराव कराड, ममता मोहंता, रामेश्वर तेली, इंदु बाला गोस्वामी, कवि तेजपाल सिंह तुलसी, एनआर एलंगो, अमरेंद्र धारी सिंह और किरण चौधरी का राज्यसभा सदस्य के रूप में वर्तमान कार्यकाल अप्रैल में पूरा होगा.

निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए आयोग की ओर से ऑब्जर्वर तैनात किए जाएंगे. ईसीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि बैलेट पेपर पर मार्क के लिए सिर्फ रिटर्निंग ऑफिसर से मिले बैंगनी स्केच पेन का ही इस्तेमाल किया जाएगा. आयोग ने चुनाव से जुड़ी सभी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने की बात कही. उसने कहा कि राज्यसभा चुनाव की ईमानदारी बनाए रखने के लिए पूरी प्रक्रिया तय समय में पूरी की जाएगी.

16 मार्च को होने वाले चुनावों में राज्यसभा की 37 सीटों पर भाजपा को मजबूती मिलने की संभावना है, क्योंकि जिन 10 राज्यों में सीटें खाली हो रही हैं, उनमें से 6 राज्यों में भाजपा की सरकार है या वह गठबंधन सहयोगी है.