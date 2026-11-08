नागपुर में भूकंप के झटके से सहमे लोग, रिक्टर स्केल पर 2.6 मापी गई तीव्रता

महाराष्ट्र के नागपुर और उसके आसपास के इलाकों में रविवार दोपहर को भूकंप की हलचल दर्ज की गई. हालांकि रिक्टर पैमाने पर तीव्रता कम होने के कारण किसी भी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर निगरानी रखी जा रही है. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों और रीडिंग के मुताबिक, 8 नवंबर 2026 को दोपहर ठीक 2 बजकर 17 मिनट 14 सेकंड पर झटके दर्ज किए गए. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.6 मापी गई. इसका केंद्र जमीन के नीचे 5 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इस डेटा को प्रमाणित घोषित किया है.

नागपुर भूकंप एक नजर में

दिनांक एवं समय: 8 नवंबर 2026, दोपहर 02:17:14 बजे

8 नवंबर 2026, दोपहर 02:17:14 बजे रिक्टर स्केल तीव्रता : 2.6 .

2.6 . गहराई : जमीन के नीचे 5 किलोमीटर.

जमीन के नीचे 5 किलोमीटर. सत्यापन एजेंसी : राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र.

स्थानीय स्थिति और नुकसान की जानकारी

कम तीव्रता के भूकंप अक्सर बहुत हल्की झनझनाहट पैदा करते हैं, जिसे कई बार सामान्य हलचल के बीच महसूस कर पाना मुश्किल होता है. फिलहाल, नागपुर शहर या जिले के किन विशिष्ट इलाकों में इसके झटके सबसे ज्यादा महसूस किए गए, इसको लेकर स्थानीय निवासियों की ओर से कोई बड़ी घबराहट या नुकसान की रिपोर्ट सामने नहीं आई है. आपदा प्रबंधन विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

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