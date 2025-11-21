देश ने साहसी पायलट खो दिया... तेजस क्रैश में कांगड़ा के नमन स्याल की मौत पर CM सुक्खू ने जताया दुख

दुबई एयर शो में हुए तेजस विमान क्रैश में जिन पायलट की मौत हुई है, वह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले के रहने वाले थे. इस दुखद हादसे में उनके निधन पर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुख जताया है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वीर सपूत नमन स्याल जी के निधन का समाचार बहुत ही दुखद और हृदयविदारक है. उन्होंने कहा कि देश ने एक बहादुर, कर्तव्यनिष्ठ और साहसी पायलट खो दिया. सीएम सुक्खू ने पायलट के परिवार के प्रति भी संवेदना जाहिर की.

दुबई एयर शो में हुए तेजस विमान हादसे में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िला के वीर सपूत नमन स्याल जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद और हृदयविदारक है।



देश ने एक बहादुर, कर्तव्यनिष्ठ और साहसी पायलट खो दिया है।



शोकाकुल परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएँ प्रकट करता हूँ।



वीर सपूत… pic.twitter.com/lfX1yinf4Q — Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) November 21, 2025

राहुल गांधी बोले-पूरा देश पीड़ित परिवार के साथ

सीएम सुक्खू के साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से पायलट की मौत पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि देश पूरा उनके परिवार के साथ खड़ा है.उनकी हिम्मत और सेवा का सम्मान करता है. बता दें कि दुबई एयर शो में हवाई प्रदर्शन के दौरान तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इस हादसे में पायलट नमन की मौत हो गई.

प्रियंका गांधी ने कहा-पायलट के सर्वोच्च बलिदान का सम्मान

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पायलट की मौत पर दुख जताते हुए एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दुबई एयर शो में तेजस (विमान) दुर्घटना में हमने भारत के एक साहसी बेटे, भारतीय वायु सेना के पायलट को खो दिया है. उनके परिवार के प्रति मेरी प्रार्थनाएं और गहरी संवेदनाएं. राष्ट्र उनके सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करते हुए दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़ा है.

वहीं भारतीय वायुसेना ने एक बयान जारी कर कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक ‘कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी' का गठन किया जा रहा है.