गाड़ी या एंबुलेंस नहीं बेंगलुरु में मेट्रो के जरिए दान किया हुआ लिवर अस्पताल पहुंचा गया

बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो ने अपनी शुरुआत के बाद पहली बार किसी मनुष्य द्वारा दान किए हुए यकृत (लिवर) को समय पर अस्पताल पहुंचाने में मदद की. बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) ने शनिवार को यह जानकारी दी. बीएमआरसीएल ने एक विज्ञप्ति में बताया कि एक अगस्त की रात करीब आठ बजकर 38 मिनट पर एक एंबुलेंस से लिवर को व्हाइटफ़ील्ड मेट्रो स्टेशन पर लाया गया. लिवर के साथ एक डॉक्टर और सात मेडिकल कर्मचारी भी थे.

मेट्रो स्टेशन पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत सारी कागज़ी कार्रवाई और सुरक्षा जांच पूरी की. इसके बाद, लिवर को लेकर टीम एक मेट्रो ट्रेन में सवार हुई, जो आठ बजकर 42 मिनट पर व्हाइटफील्ड मेट्रो स्टेशन से निकली. यह मेट्रो रात नौ बजकर 48 मिनट पर राजारेश्वरी नगर मेट्रो स्टेशन पहुंची, जिसके बाद लिवर को समय पर स्पर्श अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां इसका सफल प्रत्यारोपण किया गया.

A First in Karnataka!

A human organ was transported via Namma Metro — from Vydehi Hospital to SPARSH Hospital, RR Nagar — enabling faster, life-saving care.



Proud of our team's incredible coordination!



