छठ के बाद दिल्ली लौटने वालों के लिए DMRC का तोहफा, 5 दिन के लिए बदला मेट्रो का शेड्यूल

यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी प्रमुख इंटरचेंज स्टेशनों पर मेट्रो बदलने (इंटरचेंज) की सुविधा सामान्य रूप से उपलब्ध रहेगी.

छठ के बाद दिल्ली लौटने वालों के लिए DMRC का तोहफा, 5 दिन के लिए बदला मेट्रो का शेड्यूल
  • दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने छठ पूजा के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो समय में बदलाव किया है
  • नई दिल्ली और आनंद विहार ISBT स्टेशनों से पहली मेट्रो सुबह 5:15 बजे सामान्य समय से पहले चलेगी
  • यह व्यवस्था 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक लागू रहेगी और लंबी दूरी के यात्रियों के लिए मददगार साबित होगी
छठ पूजा की छुट्टियों के बाद राष्ट्रीय राजधानी लौट रहे यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने मेट्रो के परिचालन समय में बदलाव किया है. यह बदलाव अगले पाँच दिनों, यानी 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक लागू रहेगा. भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए DMRC सुबह के समय अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी.

इस व्यवस्था के तहत, नई दिल्ली (येलो लाइन) और आनंद विहार ISBT (ब्लू और पिंक लाइन) स्टेशनों से पहली मेट्रो ट्रेन अब सामान्य समय से पहले, सुबह 5:15 बजे चलेगी.

रेलवे स्टेशनों से आ रहे यात्रियों को फायदा

DMRC का यह कदम विशेष रूप से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (NDLS) और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आने वाले उन यात्रियों के लिए उठाया गया है, जो लंबी दूरी की ट्रेनों से दिल्ली पहुंच रहे हैं. सुबह जल्दी मेट्रो मिलने से उन्हें शहर के अन्य हिस्सों तक जाने में आसानी होगी.

इंटरचेंज सुविधा रहेगी सामान्य

यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी प्रमुख इंटरचेंज स्टेशनों पर मेट्रो बदलने (इंटरचेंज) की सुविधा सामान्य रूप से उपलब्ध रहेगी. यात्री 3 नवंबर तक इस विशेष टाइम टेबल का फायदा उठा सकते हैं. 

प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी उठाया कदम

यात्रियों की सुविधा के साथ-साथ, दिल्ली मेट्रो ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए भी एक अतिरिक्त कदम उठाया है. DMRC ने कार्यदिवसों में 40 अतिरिक्त फेरों की घोषणा की है. इसका उद्देश्य लोगों को निजी वाहनों के बजाय मेट्रो का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे यातायात की भीड़भाड़ और प्रदूषण में कमी आएगी. अधिकारियों ने यह भी बताया कि अगर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू होता है, तो अतिरिक्त फेरों की संख्या 60 तक बढ़ाई जा सकती है.

DMRC, DMRC Advisory, DMRC Metro Timming, Metro Schedule Changed, Returning To Delhi After Chhath
