दिवाली में कहां होगी झमाझम बारिश, बढ़ती ठंड के बीच किन राज्यों में कहर बरपाएंगे इंद्रदेव

Rain Alert India: धनतेरस के बाद छोटी दिवाली से लेकर दीपावली और फिर भाई दूज तक कई राज्यों में मौसम बिगड़ सकता है. मौसम विभाग ने 19 अक्टूबर से कई राज्यों में बारिश का अनुमान जताया है.मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक, उत्तर भारत में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में तो धुंध छाई रहेगी, लेकिन वर्षा के आसार नहीं है. लेकिन दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है.

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम का हाल

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 19-22 अक्टूबर के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. 19-21 अक्टूबर के बीच ओडिशा में बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं. पश्चिमी मध्य प्रदेश में 21 और 22 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में 20-22 अक्टूबर के दौरान और पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में 21 और 22 अक्टूबर को बिजली कड़कने और हल्की बारिश के आसार हैं.

केरल से कर्नाटक तक बारिश की चेतावनी

अगले दो दिनों में केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की चेतावनी है. 19 से 24 अक्टूबर के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, केरल और माहे में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. 20 और 22-24 अक्टूबर के दौरान साउथ कर्नाटक और 18-19 के साथ 23-24 अक्टूबर को तटीय कर्नाटक में बारिश हो सकती है. आंध्र प्रदेश में रायलसीमा क्षेत्र में बारिश की चेतावनी है.

तमिलनाडु में भी रेन अलर्ट

22-24 अक्टूबर को तटीय इलाकों और रायलसीमा क्षेत्र में बारिश हो सकती है. उत्तरी तमिलनाडु और तटीय इलाकों में 22 और 23 अक्टूबर को बारिश के आसार हैं.दक्षिण पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप क्षेत्र के ऊपर निम्न दबाव क्षेत्र बन रहा है. कर्नाटक और केरल तट के निकट ये प्रेशर जोन में बदल गया था. इससे समुद्र तल से करीब 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवात सक्रिय हो गया है. यह पश्चिम उत्तर पश्चिम की दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है. अगले 36 घंटों में इसके भारी दबाव क्षेत्र में बदलने के आसार हैं.

बंगाल की खाड़ी में दबाव का क्षेत्र

एक ऊपरी हवा का चक्रवात दक्षिण अंडमान सागर और नजदीकी दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी बना है. यह समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय हो रहा है. इससे 24 अक्टूबर 2025 के आस पास दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव क्षेत्र बनने के आसार हैं. 21 अक्टूबर 2025 से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख सकता है.