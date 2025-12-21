सहारनपुर में मुठभेड़: ₹1 लाख का इनामी सिराज अहमद एनकाउंटर में ढेर, STF की कार्रवाई में भारी हथियार बरामद

उत्तर प्रदेश STF ने सहारनपुर के गंगोह इलाके में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ₹1 लाख के इनामी और हत्या के आरोपी सिराज अहमद को मुठभेड़ में मार गिराया. यह मुठभेड़ 20/21 दिसंबर की देर रात हुई, जब STF मुख्यालय की टीम विशेष इनपुट के आधार पर इलाके में कॉर्डन ऑपरेशन कर रही थी.

पंजाब-हरियाणा बॉर्डर से घुसा था, नई वारदात की थी तैयारी

जानकारी के मुताबिक, सिराज अहमद पंजाब‑हरियाणा बॉर्डर से सहारनपुर में दाखिल हुआ था और पुलिस को शक था कि वह किसी नई वारदात की योजना बना रहा है. STF टीम ने उसे घेराबंदी के दौरान रोकने की कोशिश की, जिस पर उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी.

STF ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें सिराज गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

हथियारों का जखीरा और दस्तावेज बरामद

मौके से STF ने भारी मात्रा में सामान बरामद किया, जिसमें शामिल हैं-

दो पिस्तौल: .30 बोर और .32 बोर

जीवित कारतूसों की बड़ी खेप

मोटरसाइकिल

चार मोबाइल फोन

Wi‑Fi डोंगल्स

आधार सहित कई दस्तावेज

करीब 30 आपराधिक मामले दर्ज

STF के अनुसार, सिराज के खिलाफ करीब 30 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट और NSA जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं. उसके खिलाफ यूपी के कई जिलों में मामले दर्ज थे, जिसके चलते पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी.