'...तो ठठरी बांध दी जाएगी', कोलकाता की बाबरी मस्जिद विवाद पर बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Pandit Dhirendra Krishana Shastri) का कहना है कि हमारे राम पर अगर कोई टिप्‍पणी करेगा, तो उसकी ठठरी बांध देंगे. पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रविवार को पांच लाख लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया. इस गीता पाठी में बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री समेत कई साधु-संत शामिल हुए. धीरेंद्र कृष्‍ण शास्‍त्री ने इस अवसर पर कहा कि सनातन एकता ही इस देश और दुनिया के लिए शांति का सबसे बड़ा ज़रिया है. भारत में हमें 'सनातनी' चाहिए, 'तनातनी' नहीं.

कोलकाता में जोश और आस्था का सैलाब

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन संस्कृति संसद द्वारा 'लोक्खो कंठे गीता पाठ' का आयोजन किए जाने पर कहा, 'पश्चिम बंगाल की पवित्र धरती कोलकाता में 5 लाख लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया. जोश और आस्था का सैलाब देखकर ऐसा लगा जैसे कोलकाता में महाकुंभ मेला लगा हो. हम पश्चिम बंगाल और कोलकाता के लोगों, भारत के लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. सनातन एकता ही इस देश और दुनिया के लिए शांति का सबसे बड़ा ज़रिया है. भारत में हमें 'सनातनी' चाहिए, 'तनातनी' नहीं. भारत में हमें 'भगवा-ए-हिंद' चाहिए, 'ग़ज़वा-ए-हिंद' नहीं.'

'हमारे भगवान राम पर कोई टिप्पणी की तो...'

बेलडांगा में निलंबित तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर द्वारा रखी गई बाबरी मस्जिद की नींव पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, 'अगर किसी की ऐसी आस्था है, तो वह अपनी आस्था के अनुसार इसे स्वीकार कर सकता है. इसमें कोई दोष या अपराध नहीं है, लेकिन हमारे भगवान राम पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता. अगर हमारे मंदिर बनने पर कोई टिप्पणी करेगा, तो अहंकार उजागर हो जाएगा. हमारे राम पर कोई टिप्‍पणी करेगा, तो उसकी ठठरी बांध देंगे.'

पश्चिम बंगाल और आसपास के राज्यों के साधुओं और साध्वियों सहित लाखों श्रद्धालुओं ने रविवार दोपहर कोलकाता के प्रतिष्ठित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भगवद गीता पाठ में हिस्सा लिया. भगवा वस्त्र पहने साधुओं ने आयोजन स्थल पर गीता की प्रतियों से एक स्वर में श्लोक पढ़े, जबकि बजरंगबली और भगवान राम की तस्वीरों वाले भगवा झंडे आयोजन स्थल पर पहुंचे. आध्यात्मिक नेतृत्व गीता मनीषी महामंडल के स्वामी ज्ञानानंदजी महाराज ने किया. यह आयोजन तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद' के जैसी मस्जिद की नींव रखने के एक दिन बाद हुआ.