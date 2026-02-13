माला के साथ भाला रखने के धीरेंद्र शास्त्री के मंत्र पर विवाद, जानें कब-किस धर्मगुरु के बिगड़े बोल

बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री का नया बयान वायरल हो रहा है. इसमें धीरेंद्र शास्त्री कहते दिख रहे हैं कि केवल सीता-राम कहने से धर्म नहीं बचेगा... अगर हिंदुत्व को बचाना है तो मठ से बाहर निकलना पड़ेगा और माला के साथ भाला भी रखना पड़ेगा. धीरेंद्र शास्त्री ने ये बात भले ही आत्मरक्षा के संदर्भ में कही हो, लेकिन इस पर सवाल उठ रहे हैं. ऐसे में ये जानना भी दिलचस्प होगा कि पहले कौन-कौन से धर्मगुरु इस तरह के विवादित बयान दे चुके हैं.

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा है?

बागेश्वर बाबा के नाम से चर्चित धीरेंद्र शास्त्री ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा में 301 कन्याओं के विवाह समारोह के दौरान ये बयान दिया. वायरल वीडियो में वह कहते नजर आ रहे हैं कि भारत के संविधान में आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है. युवाओं को जूडो, कराटे, तीरंदाजी और तलवारबाजी वगैरा सीखनी चाहिए. मुसीबत के समय ये काम आएगा.

उन्होंने आगे कहा कि मठ में बैठकर सीता राम सीता राम कहना ठीक है, लेकिन मठ में बैठकर धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती, इसके लिए मठ से बाहर आना होगा. अगर हिंदुत्व को बचाना है तो मठ से बाहर निकलना पड़ेगा और माला के साथ भाला भी रखना पड़ेगा. धीरेंद्र शास्त्री इससे पहले भी कई मौकों पर विवादित बयान दे चुके हैं.

धर्मगुरुओं के विवादित बोल