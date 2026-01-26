बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में शामिल हुए जवान तो वेटेरन्स ने याद दिलाया 'सेना का सम्मान'

सेना के कुछ जवानों का बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में शामिल होने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में शामिल सेना के जवान वर्दी में नजर आ रहे हैं. बाबा बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के आधिकारिक एक्स अकाउंट से इसका वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें सेना के कई जवान व्यासपीठ पर बैठे धीरेंद्र शास्त्री के बिल्कुल पास खड़े नजर आ रहे हैं. इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री के साथ सेना के जवान 'दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए... गीत गाते नजर आ रहे हैं. हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद सेना के कई पूर्व जवानों ने सवाल उठाया है.



पहले देखिए वो वीडियो, जिसमें धीरेंद्र शास्त्री के साथ नजर आ रहे सेना के जवान

कर्नल धनवीर ने लिखा- यह व्यवहार बिल्कुल शर्मनाक

कर्नल धनवीर सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए क्षमा करें, लेकिन वर्दीधारी सैनिकों का यह व्यवहार बिल्कुल शर्मनाक है. ऐसे लोगों को सलाम नहीं किया जाता. उन्होंने सेना के वरीय अधिकारियों को टैग करते हुए लिखा कि इस पर ध्यान देना चाहिए और सैन्य इकाइ और टुकड़ियों के लिए दिशानिर्देश जारी करने चाहिए.

मन अमन सिंह छिना नामक एक यूजर ने तंज करते हुए लिखा- जब सेनापति बाबाओं से मिलने जाते हैं, तो क्या आम सैनिक उनसे दूर रह सकते हैं? पतन की गति तेज और तीव्र है.

कर्नल पवन नायर ने लिखा- यह बेहद अनियमित है. वास्तव में, उन्हें वर्दी में नहीं होना चाहिए, सिवाय तब जब वे यूनिट परिसर के भीतर स्थित मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में किसी रेजिमेंटल समारोह में भाग ले रहे हों.

कोटा के रामगंज मंडी में चल रही धीरेंद्र बाबा की रामकथा

मालूम हो कि यह वीडियो आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कोटा के रामगंज मंडी में चल रही श्री गौ माता महोत्सव और राम कथा की है. बताया गया कि शनिवार को यहां 14 सिख रेजीमेंट के जवान भी कोटा आर्मी स्टेशन से पहुंचे थे. कथा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री श्रद्धालुओं के साथ भजन गा रहे थे. इस दौरान उनकी नजर इन जवानों पर पड़ी और उन्होंने जवानों को मंच पर बुलाकर 'दिल दिया है जान भी देंगे...' साथ में गाया.

वीडियो सामने आने के बाद सेना के पूर्व अधिकारियों ने उठाए सवाल

इस दौरान आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने सेना के जवानों का 'हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए' गीत गाकर अभिनंदन किया. इसके बाद आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने इन सभी को मंच पर अपने पास बुला लिया. काफी देर तक उनके साथ सेना के शौर्य में गीत गाए. बाद में जब इसका वीडियो सामने आया तो सेना के पूर्व अधिकारियों ने सवाल उठाया है.



