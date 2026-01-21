Begeshwar Dham: बाबा धीरेंद्र की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, DPSS ने DGP व पुलिस कमिश्नर तक पहुंचाई ये गंभीर शिकायत

Begeshwar Dham Dhirendra Shastri News: भोपाल (Bhopal) में दलित पिछड़ा संघर्ष समिति (DPSS) ने कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर बड़ा कदम उठाया है. संगठन की ओर से मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) और भोपाल पुलिस कमिश्नर को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा गया है. यह ज्ञापन DPSS के संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी (भीम आर्मी) की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य दामोदर यादव की ओर से प्रस्तुत किया गया है.

दामोदर यादव ने इस मुद्दे पर भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई गंभीर आरोप लगाने के साथ ही कार्रवाई न होने पर कोर्ट जाने की चेतावनी भी दी.

“कथा मंचों से फैलाए जा रहे अंधविश्वास और नफरत”

दामोदर यादव ने आरोप लगाया कि धीरेंद्र शास्त्री कथाओं और धार्मिक मंचों का उपयोग कर अंधविश्वास, सांप्रदायिकता, जातिवाद और विभाजनकारी विचार फैलाते हैं. उनका कहना है कि ऐसे बयान मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं, जिससे समाज में गलत संदेश जाता है और सामाजिक सौहार्द प्रभावित होता है. यादव ने दावा किया कि कथित तौर पर धीरेंद्र शास्त्री की भाषा और प्रस्तुति समाज के विभिन्न वर्गों के बीच तनाव पैदा कर सकती है, इसलिए पुलिस को समय रहते हस्तक्षेप करना चाहिए.

पुलिस को सौंपे गए वीडियो सबूत

DPSS की ओर से दी गई शिकायत में यह भी कहा गया कि ज्ञापन के साथ धीरेंद्र शास्त्री के खुद के चैनल से जुड़े वीडियो साक्ष्य के रूप में पुलिस को सौंपे गए हैं. दामोदर यादव का कहना है कि ये वीडियो यह दर्शाते हैं कि किस तरह मंच से ऐसे दावे और बयान किए जा रहे हैं, जो समाज में भ्रम और विभाजन फैला सकते हैं. लिहाजा, संगठन की मांग है कि इस पूरे मामले में तत्काल निष्पक्ष जांच कर FIR दर्ज की जाए.

गिरफ्तारी की भी उठी मांग

दामोदर यादव ने कहा कि उन्होंने शिकायत में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने का आग्रह किया है. उन्होंने विशेष रूप से धारा 196 (दो समूहों के बीच नफरत फैलाना), धारा 197 (राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने से जुड़े आरोप), धारा 272 (गंभीर बीमारी के इलाज का झूठा दावा कर लोगों को सही इलाज से दूर रखना) जैसी धाराओं के तहत FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है.

“एक सप्ताह का समय, नहीं तो न्यायालय जाएंगे”

दामोदर यादव ने कहा कि पुलिस प्रशासन को कार्रवाई के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. यदि तय समय में FIR दर्ज नहीं होती है और उचित कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो संगठन न्यायालय की शरण लेगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला केवल संगठन का नहीं, बल्कि “समाज में बढ़ते अंधविश्वास और नफरत” के खिलाफ लड़ाई है.

ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर प्रतिमा विवाद पर आंदोलन का ऐलान

इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दामोदर यादव ने ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर चल रहे विवाद पर भी बड़ा आंदोलन घोषित किया. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर आंदोलन को राज्य स्तर पर फैलाया जाएगा और जोरदार जनभागीदारी के साथ दबाव बनाया जाएगा.

दामोदर यादव ने बताया कि आंदोलन के तहत नागपुर दीक्षा भूमि से भोपाल और इसके बाद भोपाल से ग्वालियर तक एक संकल्प यात्रा निकाली जाएगी. इसके अलावा 29 जनवरी को भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहा से पैदल मार्च करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा. संगठन का कहना है कि हर हाल में ग्वालियर में डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कराई जाएगी.

