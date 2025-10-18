विज्ञापन
36 minutes ago

Dhanteras 2025 LIVE: कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि शनिवार, 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 बजे तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी. इस दिन धनतेरस, यम दीपम और शनि त्रयोदशी का विशेष संयोग बन रहा है. दरअसल धनतेरस पर्व त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में मनाया जाता है, जो सूर्यास्त के बाद लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक रहता है. इस समय स्थिर लग्न, खासकर वृषभ लग्न, में पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से विराजमान होती हैं. धनतेरस पर शाम को 13 दीपक जलाकर भगवान कुबेर की पूजा करें. पूजा के दौरान मंत्र "यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन-धान्य अधिपतये धन-धान्य समृद्धि मे देहि दापय स्वाहा" का जाप करें.

Dhanteras 2025 LIVE UPDATES:

Oct 18, 2025 08:00 (IST)
Happy Dhanteras 2025 Wishes: इस धनतेरस पर अपनों को भेजें शुभकामनाएं

धनतेरस का त्योहार खुशियों, समृद्धि और शुभ शुरुआत का प्रतीक है. हर साल दिवाली से दो दिन पहले मनाया जाने वाला यह पर्व इस बार आज यानी 18 अक्टूबर 2025, शनिवार को मनाया जा रहा है. मान्यता है कि इस दिन घर में नया सामान, खासकर सोना-चांदी, बर्तन या वाहन खरीदना बहुत शुभ होता है. ऐसा करने से साल भर लक्ष्मी मां की कृपा बनी रहती है और घर में सुख-समृद्धि आती है. धनतेरस के दिन लोग भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं. इसके साथ ही लोग एक-दूसरे को ढेरों शुभकामनाएं भी देते हैं. इसी कड़ी में यहां हम भी आपके लिए धनतेरस के खास शुभकामना संदेश लेकर आए हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

Oct 18, 2025 07:41 (IST)
Dhanteras: यम का दीया कब जलाते हैं

Dhanteras Yam Ka Diya Kab Jalate Hai: धनतेरस के दिन 13 दीयों में से एक दीया मृत्यु के देवता कहलाने वाले यमदेव के लिए विशेष रूप से जलाया जाता है. यम का दीया शुभ मुहूर्त में घर के बाहर दक्षिण दिशा में जलाया जाता है. यम के लिए चार बाती वाला चौमुखा दीया जलाना चाहिए. यम के दीये को जलाने के लिए सरसों के तेल का प्रयोग करें. 

Oct 18, 2025 07:09 (IST)
Gold on Dhanteras: 1.5 लाख रुपये तक जाएगा सोना, 3 फीसदी तक गिर गया भाव, क्‍या गोल्‍ड खरीदने का यही है सही मौका?

पिछले धनतेरस के बाद से सोने ने रुपये के संदर्भ में लगभग 63 फीसदी और डॉलर के संदर्भ में 53 फीसदी का रिटर्न दिया है. वेंचुरा सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2026 तक पीली धातु के 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने की संभावना है. कमोडिटी एक्‍सपर्ट केडिया एडवायजरी के मुताबिक, 17 अक्‍टूबर को सोने का भाव करीब 3 फीसदी तक गिरा जो कि साल 2021 से एक दिन में सबसे बड़ा ड्रॉप है. एमसीएक्‍स पर सोने का भाव 1,25,957 पर पहुंच गया. तो सवाल है कि क्‍या यही सोना लेने का सही समय है?

Oct 18, 2025 06:47 (IST)
Dhanteras 2025 LIVE: धनतेरस पूजा मुहूर्त क्या है?

Dhanteras 2025 LIVE: धनतेरस की पूजा मुहूर्त शाम 7 बजकर 16 मिनट से शुरू होगा जो कि रात 9 बजकर 11 मिनट तक रहेगा. 

Oct 18, 2025 06:46 (IST)
Dhanteras 2025 LIVE: धनतेरस के दिन भगवान कुबे की पूजा की जाती है

Dhanteras 2025 LIVE : धनतेरस के दिन भगवान कुबेर, भगवान धन्वंतरि, और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है. 

