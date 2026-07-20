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त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए, सुसाइड की आशंका

त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ अपने कार्यालय में मृत पाए गए हैं. शुरुआती जानकारी के अनुसार उन्होंने सर्विस गन से खुद को गोली मार ली है. अनुराग धनखड़ मूल रूप से यूपी के बागपत के रहने वाले थे. डीजीपी के सुसाइड की खबर सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

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त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए, सुसाइड की आशंका
त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ की मौत (फाइल फोटो)
सोशल मीडिया
  • त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ के सुसाइड की खबर सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.
  • अनुराग धनखड़ ने अपने सर्विस गन से खुद को गोली मार ली, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल लाया गया.
  • हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने अनुराग धनखड़ मृत घोषित कर दिया है.
क्या पुलिस को घटना के समय वहां कोई और मौजूद मिला था?
नई दिल्ली:

Tripura DGP Anurag Dhankar Suicide Case: त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनकड़ आज राज्य पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए हैं. माना जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है. इस खबर के सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. पुलिस के वरीय अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं. हालांकि अनुराग धनकड़ ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसपर अभी ठोस जानकारी का इंतजार है. अनुराग धनखड़ यूपी के बागपत जिले के रहने वाले थे. 

1994 बैच के IPS अधिकारी थे अनुराग धनखड़

धनखड़ 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी थे. धनखड़ की मौत के बाद एजेंसिया जांच में जुट गई है. माना जा रहा है कि धनखड़ ने अपनी सर्विस पिस्तौल से खुद को गोली मार ली. इस घटना के बाद धनखड़ को तुरंत गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. आखिर किस वजह से डीजीपी धनखड़ ने सुसाइड किया है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है. मामले की जांच शुरू हो गई है.

अनुराग धनखड़ ने 2025 में त्रिपुरा डीजीपी पद का चार्ज लिया था. अब उन्होंने सुसाइड क्यों किया, इसकी जांच की जा रही है. डीजीपी के खुद को गोली मारने की जानकारी मिलने के बाद उन्हें तुरंत अगरतला के गोविंद बल्लभ पंत (GB) अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.



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