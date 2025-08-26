हाथ-पैर बांध कालिख पोती, मारपीट कर बाल काटे... त्रिपुरा में महिला से बर्बरता की हदें पार, सियासत गरमाई

त्रिपुरा में एक महिला के साथ बर्बरता की हदें पार कर दी गईं. महिला के हाथ-पैर बांधकर मारपीट की गई. नाले के ऊपर लिटाया गया. चेहरा काला करके जूते की माला पहनाई गई और उसके बाल काट दिए. आरोप है कि वारदात को एक स्थानीय बीजेपी नेता के इशारे पर अंजाम दिया गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तीन महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है. इसे लेकर राजनीति गर्मा गई है.

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

ये घटना त्रिपुरा में गोमती जिले के भंगरपार इलाके में हुई. पीड़ित महिला पर अवैध संबंध के आरोप में यह जुल्म किए गए. वायरल वीडियो में एक महिला जिसे स्थानीय सत्ताधारी पार्टी की नेता बताया जा रहा है, पीड़िता के जबरन बाल काटती दिख रही है. आसपास खड़े लोग इस अमानवीय घटना का मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं.

पीड़िता ने सुनाई आपबीती

पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसकी सास से घरेलू विवाद के चलते मोहल्ले के लोगों ने उसे बिजली के खंभे से बांध दिया, मुंह काला कर दिया, जूते की माला पहनाई और अपमानित किया. उसने मंजू रानी दास, पुतुल रानी दास, निबेदिता चंदा, नंदिता चंदा, बापन बीबी और हामिदा बीबी को इसके लिए जिम्मेदार बताया और इंसाफ की मांग की.

3 आरोपी महिलाएं गिरफ्तार

गोमती जिले के एसपी डॉ. किरण कुमार के ने बताया कि आरकेपुर महिला थाना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 127, 117, 76, 351 और 3 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है. इनके नाम मंजू रानी दास (60), पुतुल रानी दास (50) और हामिदा बानो (60) हैं.

बीजेपी का बदनाम करने का आरोप

गोमती जिले की बीजेपी अध्यक्ष सबिता नाग ने एसपी से मुलाकात करके आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और मुख्यमंत्री ऐसी हरकतों का समर्थन नहीं करती. हम पुलिस से गहराई से जांच करने और कानून के मुताबिक कार्रवाई की मांग करते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है. जब उनसे आरोपी बीजेपी नेता पर कार्रवाई के बारे में पूछा गया, तो उनका कहना था कि उन्होंने जांच पूरी होने के बाद पार्टी उचित कदम उठाएगी.

महिला आयोग ने दिया दखल

घटना पर त्रिपुरा महिला आयोग की अध्यक्ष झरना देबबर्मा ने मंगलवार को कहा कि हम एक निर्दोष और असहाय महिला के साथ इस तरह की अमानवीय हरकत की कड़ी निंदा करते हैं. यदि किसी को कोई शिकायत है तो उसे -प्रशासन के पास जाकर उचित कार्रवाई की मांग करनी चाहिए. आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते. महिला आयोग दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करता है.

पिछले घटनाओं की यादें ताजा

इस घटना ने अगरतला के चंद्रपुर काली बाड़ी में कुछ समय पहले हुई घटनाओं की यादें ताजा कर दी हैं, जिसमें एक अधेड़ महिला को बिजली के खंबे से बांधकर बुरी तरह पीटा गया था. इसका आरोप तत्कालीन वामपंथी सरकार के सत्ताधारी पार्टी के नेताओं पर लगा था. इसी तरह सबरूम के टक्का तुलसी की घटना पर भी काफी विवाद हुआ था.